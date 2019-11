Terror-Zwillinge besuchten Islam-Seminar in Braunschweig

Mark und Kevin K. zog es 2014 zur Terrormiliz Islamischer Staat. Die Brüder aus Castrop-Rauxel, die bundesweit als Terror-Zwillinge bekannt wurden, waren 2015 als Selbstmordattentäter im Irak an dem Tod von 150 Menschen beteiligt. Laut Bundesanwaltschaft sollen der Hildesheimer Prediger Abu Walaa und seine mutmaßlichen Helfer für die Ausreise und die Radikalisierung der Brüder mit verantwortlich sein. Die fünf Angeklagten müssen sich seit September 2017 vor dem Oberlandesgericht in Celle verantworten.

Doch auch ein anderer Prediger könnte Einfluss auf die Zwillinge gehabt haben. Ein Zeuge aus Castrop-Rauxel schilderte im Prozess, wie er im Sommer 2013 mit Mark und Kevin K. nach Braunschweig zu einem Seminar von Muhamed Ciftci alias Abu Anas reiste – eine in der salafistischen Szene bundesweit bekannte „Persönlichkeit“, wie er es formulierte. „Ciftci war über Videos und Gesprächen mit Leuten bekannt“, sagte der 32-Jährige. Vergleichbar mit einem „Influencer“, einer Person, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken großen Einfluss hat. „Braunschweig wurde total gehypt.“

Im Gerichtssaal gerät der Ingenieur ins Schwärmen: Das Seminar bei der Deutschsprachigen Muslimischen Gemeinschaft (DMG) während des Ramadans habe zehn Tage gedauert, in dieser Zeit sei der komplette Koran rezitiert worden, das habe ihm besonders gefallen. Einige Glaubensbrüder hätten auch unter vier Augen mit Ciftci in dessen Büro gesprochen. Er habe allerdings nicht mitbekommen, dass politische Botschaften verbreitet worden seien. Auch habe er mit den Zwillingen nie über dessen Vorträge gesprochen. Die Aussage deckt sich mit den Angaben des Vaters der Zwillinge: Im vorigen Jahr hatte er vor Gericht ausgesagt, dass seine Söhne 2013 zu einem Islam-Seminar nach Braunschweig gereist seien. „Als sie wiederkamen, waren sie ganz verändert“, sagte er. „Sie hatten abgenommen, waren nur noch Haut und Knochen.“

Die DMG in Braunschweig wird seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. Ihre Gallionsfigur Ciftci hat sich allerdings mehrfach öffentlich vom IS distanziert. Im Mai 2015 schrieb er zum Beispiel auf Facebook, dass der IS eine „irregegangene Gruppe“ sei und sie zu unterstützen sei „haram“ – verboten. Verfassungsschützer führen trotzdem an, dass in der Moschee mit allgemeinen Glaubensthemen gezielt Menschen angesprochen würden, die auf der Suche nach dem Sinn im Leben sind. In einem weiteren Schritt würden diese über die entsprechenden Ansprechpartner an die Szene herangeführt.