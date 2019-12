Es brennen 3000 Strohballen in der Gemarkung Groß Denkte und Sottmar. Laut betroffenem Landwirt Christian Dohlenburg beläuft sich der Schaden auf 150.000 Euro.

Feuer in der Feldmark bei Groß Denkte war Brandstiftung

Am Montagabend gingen zirka 3000 Strohballen bei Groß Denkte in Flammen auf. Polizei und Feuerwehr wurden kurz nach 19 Uhr alarmiert. Auf einer Fläche von 1.500 Quadratmetern brannten Strohballen in 48 Reihen (wir berichteten).

Strohballen sind nicht zu retten

Die Feuerwehr hat am Dienstag um 2 Uhr nachts ihren Einsatz beendet und dem betroffenen Landwirt die Sicherung überlassen. Dieser beaufsichtigt seitdem den Acker. „Es ging keine Gefahr mehr davon aus“, sagt Patrick Heinemann, Ortsbrandmeister in Groß Denkte. Am Dienstag gab es noch Rauchentwicklung, denn die Ballen wurden nicht gelöscht. „Wir waren uns mit dem Landwirt einig, dass nichts mehr zu retten ist“, sagt Heinemann.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Der Polizeisprecher der Polizei Wolfenbüttel, Frank Oppermann, sagt: „Wir gehen von Brandlegung aus.“ Bei dem nassen Wetter sei eine Selbstentzündung ausgeschlossen, so die Polizei. Jetzt müsse die Polizei ermitteln, ob die Brandstiftung vorsätzlich oder fahrlässig geschehen sei.

Landwirt beaufsichtigt Acker mit Rauchentwicklung

Der betroffene Landwirt, Christian Dohlenburg, hat am Dienstag mit Landmaschinen versucht, das Stroh zu verteilen. „Wir müssen zusehen, dass wir das ordentlich hin und her schieben“, sagt der 29-Jährige. So könne es besser abbrennen und die Natur die Stängel besser zersetzen. Er hofft, dass er das verkohlte Stroh auf dem Acker liegen lassen kann und es nicht als Sondermüll deklariert wird. Er habe Hoffnung, dass das von Seite der zuständigen Behörden aus möglich sein wird.

Der Lohnunternehmer hat Angst, Kunden zu verlieren

„Der Schaden ist 150.000 Euro“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Eigentlich sei das Stroh zum Verkauf gedacht gewesen. „Das Problem ist, die Versicherung zahlt zwar, aber der Kunde ist erstmal weg“, sagt Dohlenburg. Er habe Angst, dass seine Kunden das Stroh nun woanders günstiger beziehen, im nächsten Jahr bei einem möglichen neuen Zulieferer bleiben und er auf seinem Stroh sitzen bleibt.