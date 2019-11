Niedersachsen: Laster verteilt stinkenden Klärschlamm auf Straße

Brake. Weil sich eine Klappe am Anhänger löste, verteilte sich der Klärschlamm auf einer Strecke von rund 50 Metern. Die Straße war für vier Stunden gesperrt.

Ein mit Klärschlamm beladener Sattelzug hat auf einer Straße in Brake bei Delmenhorst einen Teil seiner Ladung verloren. Die stinkende Flüssigkeit habe sich auf einer Strecke von rund 50 Metern verteilt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

„Das war für alle Beteiligten ein sehr unangenehmer Einsatz“, so die Sprecherin weiter. Für die Dauer der Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma blieb die Bundesstraße 212 am Montag für rund vier Stunden gesperrt. Ersten Erkenntnissen nach habe der 58 Jahre alte Lasterfahrer vor einer Ampelkreuzung stark gebremst. Dadurch löste sich eine Klappe am Anhänger und der Klärschlamm lief heraus. dpa