Hannoveraner Polizei löst bei NPD-Demo einen Shitstorm aus

Vergangenen Samstag demonstrierten mehr als 7000 Menschen unter dem Motto „Bunt statt Braun“ in Hannover gegen eine Demo, die die rechtsextreme Partei NPD angemeldet hatte. Die Demo der NPD richtete sich gegen Journalisten, die über die rechte Szene recherchiert und berichtet hatten.

Mit ihren Tweets zu ihrem Polizeieinsatz löste die Hannoveraner Polizei am Samstag dann einen Shitstorm auf dem Sozialen Netzwerk Twitter aus.

Hat die Polizei das Vermummungsverbot selektiv angewendet?

Der größte Ärger entzündete sich darüber, wie die Polizisten mit dem Vermummungsverbot bei der NPD-Demo umging. Die Beamten hatten als Update einen Tweet gepostet, in dem sie mitteilten, dass sie eine Vermummung bei Teilnehmern der NPD-Demo nicht rechtlich ahnden werde, da keine Störung erkennbar sei.

#h2311 | Update: Unsere Kollegen haben mit den vermummten Personen gesprochen, demnach diente die Vermummung nicht zur Verhinderung der Identitätsfeststellung. Es ist somit nach NVersG keine rechtliche Handhabe gegeben, da darüber hinaus keine Störungen erkennbar. https://t.co/jq3TZEyTAy — Polizei Hannover (@Polizei_H) November 23, 2019

Darauf empörten sich viele Nutzer. 655 Kommentare sammelten sich unter dem Post, 100 Mal wurde der Tweet weiterverbreitet und auch darunter schrieben viele Nutzer ihre Empörung.

„Ihr seid doch so lächerlich, davor kann man keinen Respekt haben“, schrieb ein Nutzer.

„Haltet mich zurück, bevor ich hier was Justizables twittere“, antwortete ein anderer Nutzer.

Ein Nutzer zitierte sogar das Grundgesetz: „3 GG: „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“. Entweder es gibt ein Vermummungsverbot oder nicht und das ist dann bei allen Demonstrationen gleich anzuwenden.“

Viele werfen der Polizei auch eine eigene Agenda vor: „Ach, das Vermummungsverbot ist jetzt selektiv? Bei Nazis ist das ok, bei Gegendemonstranten oder linken Demos nicht?“, fragt ein Nutzer.

Wie ist die Rechtslage?

Doch wie ist tatsächlich die Rechtslage? In Ihrem Tweet bezieht sich die Polizei auf das NVersG – das niedersächsische Versammlungsgesetz.

In diesem steht, dass es verboten ist, „an einer Versammlung in einer Aufmachung teilzunehmen, die zur Verhinderung der Feststellung der Identität geeignet und bestimmt ist, oder den Weg zu einer Versammlung in einer solchen Aufmachung zurückzulegen“.

Dieser Absatz unter Paragraph 9 (2.1) des NVersG klingt klar nach dem Vermummungsverbot, das die Nutzer bei Twitter ansprechen.

Vermummungsverbot hat in Niedersachsen eine Ausnahme

Tatsächlich gibt es in Niedersachsen unter Punkt 3 auch eine Ausnahme.

„Die zuständige Behörde befreit von den Verboten nach den Absätzen 1 und 2, wenn dadurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung nicht unmittelbar gefährdet wird“, heißt es dort in dem Gesetz.

Genau diese Ordnung sah die Polizei laut ihrem Tweet nicht gestört.

Journalisten von rechten Demo-Teilnehmern bedroht

Bei der Demo seien auch Journalisten von den Teilnehmern der rechten Szene bedroht worden, teilen Nutzer auf Twitter mit. Die Polizei bestätigte ein Eingreifen – auch hier bemängelten die Nutzer die Wortwahl stark. Die Polizei hatte zu der Bedrohung lediglich geschrieben, dass sie die „Gruppen getrennt“ hätte.

Unsere Einsatzkräfte haben die Gruppen deeskalierend getrennt. Es erging auch der Hinweis unserer mobilen Pressesprecher, dass dies die Aufgabe unserer Kollegen ist. Diese sind im Übrigen laufend für Pressevertreter ansprechbar. — Polizei Hannover (@Polizei_H) November 23, 2019

Demo zuvor stark umstritten

Die Demo der rechtsextremen Partei war vorher bereits stark umstritten gewesen. Kurz vor dem Wochenende war die Demo von der Polizeidirekten verboten worden, das Verwaltungsgericht hat dieses Verbot allerdings wieder nach einem Eilantrag der NPD gekippt .

Viele Bürger zeigten dennoch, dass die Demo der Rechtsextremen nicht erwünscht war in der Landeshauptstadt. Mehr als 7000 Menschen liefen bei der Gegendemo mit, darunter auch viele Prominente.