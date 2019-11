Podiumsdiskussion: Klimaschutz – brauchen wir doch Verbote?

Da waren sich die Diskutanten einig: Bei der Bekämpfung des Klimawandels liefert das Sankt-Florians-Prinzip – „Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd and’re an!“ – keine Lösungen. Welche Verantwortung Bürger und Verbraucher jedoch übernehmen müssen, darüber waren sie geteilter Meinung bei der Diskussionsrunde „Verzicht oder Wachstum – Wie privat ist das Klima?“ am Dienstagabend im Haus der Wissenschaft Braunschweig.

Philosophin: Sprechen und Handeln in Einklang bringen

Die Philosophin Ina Schmidt näherte sich dem Thema ganz grundsätzlich. Zuerst gehe es darum, sich nicht länger „in die eigene Tasche zu lügen“. Einsichten über Klima- und Umweltprobleme und unser Handeln müssten endlich zusammenpassen. Der Anspruch: „Wenn ich das eine sage, dann kann ich nicht das andere machen. Wir müssen in Einklang mit dem handeln, was wir kommenden Generationen hinterlassen wollen. Soviel derzeit öffentlich darüber geredet werde, ganz angekommen sei dieser „ethische Imperativ“ noch nicht. „Wir müssen den Diskurs befeuern. Da ließe sich noch viel mehr tun.“

Utermöhlen: Wachstum unverzichtbar

Der Umweltgutachter Ralf Utermöhlen unterstrich, dass für eine nachhaltigere Gesellschaft Unternehmen eine entscheidende Rolle spielten. „Ohne ein nachhaltiges Angebot am Markt und ohne Wachstum werden wir nicht die Kurve kriegen“, sagte er. Immerhin begönnen manche Firmen, ihr Geschäftsmodell kritisch zu hinterfragen – „aber ob’s auf der Zeitachse reicht?“

Volkswirt Leßmann: Lösung kann nur global sein

Noch deutlich pessimistischer zeigte sich der Volkswirtschaftsprofessor Christian Leßmann von der TU Braunschweig. „Aus der Sicht vieler Afrikanern behandeln wir hier Luxusprobleme“, sagte er. Die nationalen Interessen seien weltweit so unterschiedlich, dass er nicht an ein kollektives Handeln glaube. „Wir brauchen einen deutschen Weg, aber ohne einen globalen wird es nicht gehen.“ Mit dem Klimapaket der Bundesregierung habe sich Deutschland auf den Weg „in die richtige Richtung“ gemacht. Dass die neue CO 2 -Abgabe, deren mangelnde Lenkungswirkung Utermöhlen kritisierte, stufenweise eingeführt werde, bezeichnete Leßmann als „charmant“.

Skepsis beim Publikum

Ob eine Anstrengung der Menschheit zur Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels erfolgreich sein kann, darin zeigte sich das Publikum gespalten. Ein Zuhörer stimmte Leßmann zu: „In großen Teilen der Welt stoßen wir mit diesem Anliegen nicht auf Verständnis. Angesichts des Bevölkerungswachstums habe ich leider überhaupt keine Hoffnung, dass wir es schaffen.“

„Das gute Gefühl, nach meinen Überzeugungen zu handeln“

Nur wer mit gutem Beispiel vorangehe, könne andere überzeugen, zeigte sich eine andere Zuhörerin sicher: „Wir dürfen nicht immer auf die anderen warten. Wenn man selbst anfängt, etwas zu tun, trifft man eines Tages auch andere Leute, die sagen: Vielleicht hast du ja recht.“ Wie schwierig dies manchmal sei, berichtete eine junge Zuhörerin: „Ich werde immer noch belächelt, wenn ich sage, dass ich aus ökologischen Gründen nicht mehr fliegen will oder auf Fleisch verzichte. Wie soll ich damit umgehen?“ Möglichst, ohne anderen Vorwürfe zu machen oder sich in ideologische Grabenkämpfe zu verstricken, antwortete ihr Ina Schmidt. Gleichzeitig sei wichtig, sich nicht entmutigen zu lassen. „Motivieren kann man sich zum Beispiel damit, wie gut es sich anfühlt, Überzeugungen zu haben und danach zu handeln.“

Zuschauer wünscht sich „echte Verbotspartei“

Ralf Utermöhlen stieß ins gleiche Horn: „Der Outlaw zu sein, kann auch Spaß machen“, sagte er und zitierte CSU-Ikone Franz Josef Strauß: „Everybody’s darling is everybody’s Depp.“ Mehrere Zuschauer bezweifelten aber auch, dass gute Beispiele und Freiwilligkeit ausreichen, um den CO 2 -Ausstoß in kurzer Zeit entscheidend zu reduzieren. „Die einzige Lösung sind aus meiner Sicht Verbote“, sagte ein Mann, „vielleicht brauchen wir eine echte Verbotspartei“.