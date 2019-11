NPD will mit Hannover-Demo SS-Kriegsverbrecher in Schutz nehmen

Mit einer von der NPD in Hannover geplanten Demonstration gegen einen NDR-Reporter will die rechte Partei einen SS-Kriegsverbrecher in Schutz nehmen. Das geht aus einer Mitteilung der Partei vom Wochenende hervor.

Darin bezieht sich die NPD auf einen kürzlich gestorbenen SS-Mann aus Nordstemmen bei Hildesheim, der an einem Massaker im nordfranzösischen Ascq beteiligt war. In dem von der NPD kritisierten NDR-Bericht hatte der ehemalige SS-Mann den Holocaust heruntergespielt und den 86 erschossenen französischen Zivilisten Schuld an ihrem Schicksal gegeben.

NPD will Reporter „in die Schranken weisen“

In ihrer Mitteilung auf ihrer Homepage bezeichnete die NPD den in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilten Kriegsverbrecher als „einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs“, „der sein Leben lang seine Pflicht getan hatte“. Wie die NPD erklärte, hatte der Reporter „den ehemaligen Soldaten“ mit perfiden Fragen aufs Glatteis geführt und als Verbrecher dargestellt.

Mit ihrer Kundgebung am kommenden Samstag will die NPD den von ihr namentlich genannten Reporter laut ihrer Anmeldung bei der Polizei „in die Schranken weisen“.

Repressionen gegen Reporter

Zu der NPD-Veranstaltung und acht Gegendemonstrationen werden gut 1000 Teilnehmer erwartet, wie die Polizeidirektion Hannover mitteilte. Erwartet werden massive Verkehrsbehinderungen. Die Demonstrationsankündigung war bereits Anlass für einen breiten Protest von Medienhäusern, Justiz und Politik. Kritisiert werden zunehmende Repressionen gegen Reporter in Deutschland.