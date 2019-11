Neue Gedenkstätte in Wolfenbüttel ist fertig

Nach drei Jahren Bauzeit wird an diesem Sonntag die zentrale deutsche Gedenkstätte zur Geschichte von Justiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus in der JVA Wolfenbüttel eröffnet. Zum Festakt im Lessingtheater erwartet die Gedenkstätte 370 geladene Gäste, darunter Nachkommen ehemaliger Häftlinge, die in der NS-Zeit in Wolfenbüttel inhaftiert waren.

„Strafgefängnis Wolfenbüttel“ war bis 1945 eine der zentralen Hinrichtungsstätten

In dem neuen Dokumentationszentrum, das in die Außenmauer der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel integriert ist, wird die Dauerausstellung „Recht, Verbrechen, Folgen – Das Strafgefängnis Wolfenbüttel im Nationalsozialismus“ gezeigt, die unsere Zeitung ausführlich vorab vorstellt. Auf 400 Quadratmetern zeigen hunderte Dokumente, Fotografien und Exponate, die vom Wissenschaftlerteam der Gedenkstätte zusammengetragen wurden, wie weitreichend Justiz und Strafvollzug in das nationalsozialistische Terror- und Verfolgungssystem eingebunden waren.

Neue Dauerausstellung in der Gedenkstätte JVA Wolfenbüttel

Das „Strafgefängnis Wolfenbüttel“ war von 1937 bis 1945 eine der zentralen Hinrichtungsstätten Norddeutschlands. Daneben thematisiert die Schau auch Kontinuitäten in der frühen Bundesrepublik, etwa die Verfolgung von Kommunisten und Homosexuellen.

Bund und Land teilen sich die Kosten

Die Kosten für Neubau und Ausstellung belaufen sich laut Gedenkstätte auf rund 5 Millionen Euro. Niedersachsen und der Bund teilen sich diese. Für Besucher ist die Gedenkstätte ab Dienstag, 19. November, geöffnet.