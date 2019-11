Untreue-Prozess: Wie viel muss Rektor aus Salzgitter zurückzahlen

Lebenstedt. Das Gericht kämpft sich durch die Buchführung des Ex-Leiters der Hauptschule in Salzgitter-Lebenstedt, der 170.000 Euro vereinnahmt haben soll.

Welche Auslagen für schulische Zwecke tätigte Dirk H. zwischen 2013 und 2016 während seiner Zeit als Rektor der Hauptschule An der Klunkau? Von privaten Konten, auf die er drei Jahre lang heimlich und gegen alle Vorgaben Gelder der Schule transferiert hatte, wie er im Prozess vor dem Landgericht Braunschweig einräumte. Bis zu 170.000 Euro veruntreute er nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Teile der Schulmittel verspielte der 54-Jährige nach eigenen Angaben in einem Online-Kasino.

Die inhaltliche Aufklärung der vierten Strafkammer war bereits nach dem zweiten Verhandlungstag nahezu beendet. Am Donnerstag, dem dritten Prozesstag, ging es darum nachzuvollziehen, welche Rückflüsse veruntreuter Mittel es gegeben haben könnte, die nicht in der Anklage berücksichtigt wurden. Kein leichtes Unterfangen. Denn eine Buchführung existierte unter Dirk H. offenbar nur in Ansätzen.

Er selbst setzt den Schaden wesentlich niedriger an als die Staatsanwaltschaft. Nach seiner Rechnung hat er im betreffenden Zeitraum rund 108.000 Euro von privaten Konten für schulische Zwecke aufgewendet. Bliebe ein „Loch“ von 62.000 Euro.

Dies nachzuvollziehen, ist eine undankbare Aufgabe. Dabei geht es aber auch „nicht darum, dass sich die Summen der Taten verschieben“, hatte der Vorsitzende Richter Bohle Behrendt deutlich gemacht. Von Bedeutung ist es einzig, um die Summe bestimmen zu können, die der nach eigenen Angaben hoch verschuldete Mann zurückzahlen muss.

Dirk H. erklärte, er habe beispielsweise immer, wenn es auf den leergeräumten Schulkonten knapp wurde, Summen in bar an Lehrer ausgezahlt, die auf diesem Wege für Nachhilfestunden entlohnt wurden. Oder um ihnen ausgelegte Beträge zu erstatten. Oder er habe Rechnungen von Busunternehmen oder Jugendherbergen beglichen. Auch, damit sein Treiben nicht aufflog. Dass es Barauszahlungen gab, bestätigte der Nachfolger von Dirk H. als Schulleiter, der am Donnerstag zum dritten Mal als Zeuge aussagen musste. Quittungen hätten die Kollegen nicht immer erhalten.

Allerdings betont der neue Rektor: „Es gab auch Bareinzahlungen.“ Auch die müssten theoretisch berücksichtigt werden. Belege dazu fänden sich aber keine. In den Ermittlungen tauchen die Zahlungen nicht auf. Sie stammen beispielsweise von Eltern, die die Gebühren für die Ausleihe von Schulbüchern beglichen. Der Zeuge geht von 3000 Euro aus. Derartige Barzahlungen sollten eigentlich die Ausnahme sein, sagt der Nachfolger des Angeklagten. „Heute machen wir alles per Überweisung, damit es nachvollziehbar ist.“

Die Kammer sicherte Dirk H. im Gegenzug für ein glaubhaftes Geständnis eine Höchststrafe von zwei Jahren zu. Dass daran gerüttelt wird, dafür gibt es keine Hinweise. Ihr Urteil will die Kammer am 27. November verkünden. Bis dahin will man eine genauere Aufstellung der verbliebenen Schadenssumme erstellen. Weil der angeklagte Rektor aber kein Kassenbuch führte, ergeben sich vermutlich Unschärfen.

Seine Spielsucht hat der frühere Rektor offenbar überwunden. Ein entsprechendes Attest bescheinigt fortgeschrittenes pathologisches Glücksspiel. Er habe die zweijährige ambulante Therapie aber erfolgreich absolviert. Im Therapiebericht wird konstatiert, der Angeklagte habe im elterlichen Haushalt nie Geldsorgen kennengelernt und deshalb „nie adäquat gelernt, mit Geld umzugehen.“ Ein Gutachten, das beleuchtet, ob Dirk H. tatsächlich spielsüchtig war, ist im Prozess offenbar nicht vorgesehen.

Dass Dirk H. im September 2016 aufflog, habe ihn im Nachhinein betrachtet geradezu erleichtert, schilderte der 54-Jährige eingangs der Hauptverhandlung. Noch erleichterter dürfte der frühere Kommunalpolitiker aus dem Kreis Goslar sein, wenn der Prozess zu Ende ist. Seine politischen Ämter legte er bereits nach Bekanntwerden der Anklage Ende 2017 nieder. In seinen Beruf kehrt er voraussichtlich nicht zurück. Wird er zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt, verliert er automatisch den Beamtenstatus.

Wie es beruflich für ihn weitergehen wird, fragte ihn der Kammervorsitzende. Dirk H. antwortete rasch und selbstbewusst. „Es gibt drei Unternehmen, die mich sofort einstellen würden.“