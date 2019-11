Transporterfahrer stirbt bei Unfall auf A2 bei Magdeburg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 2 ist in der Nacht zu Mittwoch ein 39-jähriger Transporterfahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei war der Berliner mit seinem Kleintransporter von Magdeburg kommend in Richtung Magdeburg-Rothensee unterwegs, als er gegen 2.15 Uhr ungebremst in einen Lkw krachte.

Transporter fährt auf Stauende auf

Der Lkw stand am Ende eines Staus. Dieser hatte sich gebildet, nachdem sich einige Kilometer weiter – gegen Mitternacht – ein Unfall mit fünf Fahrzeugen ereignete. Bei diesem Crash gab es zwar keine Verletzten, jedoch zogen sich die Aufräumarbeiten hin und die Fahrbahn musste deshalb voll gesperrt werden.

Transporterfahrer eingeklemmt

Der Transporterfahrer war in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Notarzt stellte den Tod des Fahrers fest.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A2 in Richtung Berlin nach dem zweiten Unfall für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Der verunglückte Kleintransporter hatte Briefe und Pakete geladen. lh