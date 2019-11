Hannover: Lkw-Fahrer bei Unfall auf A2 lebensgefährlich verletzt

Bei einem Unfall auf der A2 in der Nähe des Kreuzes Hannover-Ost ist ein Lastwagenfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, die Autobahn war am Montagmorgen für fast zwei Stunden in Richtung Garbsen gesperrt.

7,5-Tonner kracht auf Sattelzug

Der 31-Jährige habe wohl das Bremsen eines vorausfahrenden Sattelzuges zu spät bemerkt und sei mit seinem 7,5-Tonner auf das Gespann geprallt, teilte die Polizei mit. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Führerhaus befreit werden. Der 36 Jahre alte Fahrer des anderen Transporters blieb unverletzt. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen des Unfalls.

Im Laufe des Montagmorgens hatte es bereits bei Magdeburg einen schweren Lkw-Unfall auf der A2 gegeben. Dort fing ein Lkw Feuer. dpa