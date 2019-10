Arbeitslosigkeit in unserer Region auf Tiefststand

Das Logo vom Jobcenter spiegelt sich in einer Fensterscheibe am Eingang während eine weiße Wolke am blauen Himmel zu sehen ist.

Die Wirtschaftsflaute hinterlässt bislang kaum Spuren auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Die Zahl der Arbeitslosen ging im Oktober weiter zurück und sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,6 Prozent auf 30.192 Menschen ohne Job, wie die Arbeitsagenturen in unserer Region am Mittwoch mitteilten. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,9 Prozent und knackte damit erstmals in diesem Jahr die 5-Prozent-Hürde. „Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin in einer robusten Verfassung“, erklärte Gerald Witt, Geschäftsführer der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar.

Allzeittief in Wolfenbütteler Bezirk

Im Bezirk dieser Agentur, zu dem auch Wolfenbüttel und Salzgitter gehören, sank die Arbeitslosigkeit auf ein „Allzeittief“. Das Beschäftigungswachstum halte an, würde aber an Schwung verlieren, sagte Witt. Auch die Arbeitsagentur Helmstedt, zu deren Bezirk Gifhorn und Wolfsburg gehören, vermeldet für den Oktober einen historischen Tiefststand. Dennoch entwickelte sich der Arbeitsmarkt hier unterschiedlich. Während die Zahl der Arbeitslosen in Helmstedt leicht anstieg, sank sie in Gifhorn und blieb in Wolfsburg fast stabil.

Die Hildesheimer Arbeitsagentur, zu deren Bezirk auch Peine gehört, erreichte bei der Arbeitslosigkeit ebenfalls den bisher niedrigsten Jahreswert. „Das sich die bundesweit abschwächende Konjunktur bisher kaum bemerkbar gemacht hat, ist ein Zeichen für einen derzeit noch sehr robusten Arbeitsmarkt im Bezirk“, sagte Evelyne Berger, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Hildesheim. Arbeitgeber zögerten mit Entlassungen, weil sie ihr gutes Fachpersonal halten wollten.

Weniger Stellenangebote

Alle drei Agenturen meldeten jedoch einen deutlichen Rückgang bei der Fachkräfte-Nachfrage der Unternehmen. Zwar sei die Zahl der gemeldeten freien Stellen immer noch hoch, aber im Vergleich zum Vorjahr stark rückläufig. Die Hildesheimer Agentur hat beispielsweise ein Fünftel weniger neue Stellen in petto als noch im Oktober 2018. Im Bezirk der Arbeitsagentur Helmstedt ging der Stellenzugang um knapp 14 Prozent zurück, im Bezirk der Arbeitsagentur Braunschweig waren es 5,4 Prozent weniger neue Stellen.

Mehr Frauen beginnen im Oktober an einer Arbeitsstelle

Auch landesweit nimmt das Angebot an offenen Stellen ab, wie Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, berichtet. Die Arbeitslosigkeit ging dennoch um 2,2 Prozent im Vergleich zum Oktober 2018 zurück, insgesamt waren 210.144 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Unter Frauen war der Rückgang laut Mitteilung ausgeprägter als unter Männern, weil in einigen frauendominierten Berufen wie Bürofachkraft, Sozialarbeiter oder in Erziehungs- und Lehrberufen nach der Sommerpause oder den Betriebsferien im September eingestellt wird. Mit 4,8 Prozent Arbeitslosenquote ist die Quote landesweit um 0,1 Prozentpunkte niedriger als in unserer Region.

Bundesweit lag die Arbeitslosenquote ebenfalls bei 4,8 Prozent. 2,2014 Millionen Menschen waren ohne Job. Das waren nahezu genauso viele wie vor einem Jahr. Damit liegt die Arbeitslosenzahl erstmals seit Januar 2014 nicht mehr unter dem Vorjahreswert.