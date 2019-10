„Schwarzbuch“ rügt Steuergeldverschwendung in der Region

Verschwendung zeige sich mit vielen Gesichtern, warnte Bernhard Zentgraf vom Bund der Steuerzahler Niedersachsen/Bremen. Das größte Risiko unter den im „Schwarzbuch 2019“ aufgeführten Fällen von Steuergeldverschwendung lauert laut Zentgraf wohl in der Kapitalspritze des Landes für die Nord-LB. Am meisten ärgert sich der Verband über Planungspannen im Raum Lüneburg. Und aus der Region tauchen im „Schwarzbuch“ bekannte Problemfälle auf: das Speeremuseum „Paläon“, neubeschilderte Autobahnen im Harz sowie Wolfsburger Bauprobleme im Schloss Fallersleben.

Die Fälle aus der Region

„Politische Versprechen gebrochen, Steuerzahler haften“ - so überschreibt der Bund der Steuerzahler seinen Beitrag im Schwarzbuch zur „Dauerförderung für Speere-Museum“ in Schöningen. „Das ist ein Beispiel dafür, wie eine Fehlentscheidung dauerhafte Folgekosten nach sich zieht“, sagte Zentgraf.

Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) hatte für die Entscheidung, das defizitäre „Paläon“ über das Landesamt für Denkmalpflege voll in Landesregie zu übernehmen und dafür jährlich 500 000 Euro aus dem Landeshaushalt bereitzustellen, bereits den Preis „Fass ohne Boden“ vom Steuerzahlerbund erhalten. Auch Thümlers Amtsvorgängerin Gabriele Heinen-Kljajic (Grüne) hatte für das Speerezentrum aber Geld vom Land zur Verfügung gestellt. „Es geht nicht ohne Zuschüsse“, sagte dann Thümler. Daher sei es richtig, dass das Land klar Verantwortung für das Paläon übernehme - und für den Steuerzahler günstiger als ein Aus. Das Landesmuseum in Braunschweig wäre der geeignete Ort für die Speere gewesen, heißt es dagegen beim Steuerzahlerbund.

Kritik an der A36

Massive Kritik hatte der Steuerzahlerbund auch an der „Nordharzautobahn“ geübt, die auch im Jahrbuch auftaucht. Dabei wurden Bundesstraßenabschnitte zur Autobahn heraufgestuft und Abschnitte der A 395 zur A 36 umbenannt. „Im Zuge des neuen Autobahndreiecks Nordharz sind sowohl die A 36 als auch die A 369 durch eine bis dato nicht erforderliche (...) Überkopfbeschilderung auszurüsten“, so das Bundesverkehrsministerium.

Nur Kosten, keine Verbesserungen für Autofahrer, kritisiert der Steuerzahlerbund. „Das hilft der Wirtschaft und dem Tourismus“, hatte dagegen Goslars Landrat Thomas Brych (SPD) erklärt. Auch die Industrie- und Handelskammer befürwortet das Umbenennen. 4,67 Millionen Euro wird der Bund dafür aufbringen müssen, allein auf niedersächsischer Seite. Sachsen-Anhalt ist ebenfalls betroffen. „Irrwitzige Geldverschwendung“, heißt es dazu im Schwarzbuch.

Aufzug im Schloss Fallersleben nicht zulässig

Auch das Schloss Fallersleben taucht in dem Bericht auf. 2013 hatte der Rat der Stadt Wolfsburg laut Steuerzahlerbund Planungen für einen Innenaufzug in dem Gebäude gefordert. Schon damals warnten aber Experten vom Landesamt für Denkmalpflege, dass dies nicht zulässig sei. Sowohl das zuständige Wissenschaftsministerium als auch das Verwaltungsgericht Braunschweig bestätigten dann die Position der Denkmalschützer. Die beharrliche Uneinsichtigkeit der Wolfsburger Bauverwaltung habe den Steuerzahler geschätzt 100 000 Euro gekostet, so der Steuerzahlerbund im Schwarzbuch.

„Eine Lösung für den besucherfreundlichen und barrierefreien Zugang zum Schloss Fallersleben wird den politischen Gremien in Kürze vorgeschlagen“, erklärte eine Sprecherin der Stadt unserer Zeitung auf Anfrage. Dabei geht es offenbar um eine Außenlösung, die zumindest ins Erdgeschoss des Gebäudes hilft.

Weitere Fälle

Die Region Hannover hatte eine Wertstofftonne eingeführt, die aber Jahr für Jahr Defizite brachte. Ein Grund laut „Schwarzbuch“: Die Bundesgesetzgebung fiel anders aus als erwartet. Die Tonne wird nun wieder abgeschafft, rund 12 Millionen Euro soll das Defizit über die Jahre betragen. Es geht hier um Gebühren - was die Sache aber nicht besser macht.

In Emden wurde eine Brücke so erneuert, dass Schiffe nicht mehr passieren konnten, in Bremen ein Kunstwerk vermutlich als Schrott entsorgt. In Papenburg wurde auf einem alten Gutshof ein teures Kulturfest gefeiert. Die Stadt blieb auf 33 400 Euro Kosten sitzen. Im Kreis Lüneburg liefen offenbar Kosten für eine neue Multifunktionsarena aus dem Ruder. Statt von 10 Millionen Euro sei schon von 25,8 Millionen Euro die Rede, heißt es beim Bund der Steuerzahler. Es habe fehlerhafte Ausschreibungen gegeben. Und in Hannover wurde eine Skulptur am Maschsee zwecks Erneuerung eingerüstet, ohne das die Genehmigung dafür da war. 14 000 Euro nutzlose Gerüstmiete wurden fällig.

Rügen des Steuerzahlerbundes

Das „Schwarzbuch“ des Bundes der Steuerzahler prangert jedes Jahr Beispiele für Steuerverschwendung an. Diesmal sind es bundesweit 100 Fälle. Hier einige Beispiele.

Gescheiterte Pkw-Maut: Der Steuerzahler-Bund kritisiert, dass Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) die Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut schloss, bevor Rechtssicherheit bestand. Der Europäische Gerichtshof erklärte die Maut für rechtswidrig. „Jetzt stehen Schadenersatzforderungen der gekündigten Auftragnehmer von mehreren Hundert Millionen Euro im Raum“, so das Schwarzbuch.

Gorch Fock: Der Verband kritisiert, dass das Ausbildungsschiff der Bundesmarine für bis zu 135 Millionen Euro saniert werden soll – dabei hätte man „für weniger als die Hälfte des Geldes und deutlich früher als jetzt“ einen modernen Neubau bekommen können.

Wahlzettel im Reißwolf: Vor den Kommunalwahlen 2019 nahmen es Mainz und drei weitere Landkreise in Rheinland-Pfalz mit den Kandidatennamen nicht so genau. Wegen Rechtschreibfehlern wie „Aexandra“ und „Freidrich“ mussten mehr als eine halbe Million Stimmzettel für rund 80.000 Euro neu gedruckt werden.

Brücke für Haselmäuse: In Vilshofen an der Donau durchkreuzt eine neue Umgehungsstraße den Lebensraum vom Haselmäusen. Deswegen wurde für die Tiere eine rund sieben Meter hohe und knapp 20 Meter lange Brücke gebaut. Kosten: rund 93.000 Euro.