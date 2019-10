Polizei informiert 2000 Niedersachsen über rechte Drohlisten

Angesichts der Verunsicherung durch rechte Gewalttaten haben die Polizeibehörden in Niedersachsen rund 2000 Menschen informiert, die auf rechtsextremen Drohlisten stehen. „Es handelt sich nicht um Feindes- oder gar Todeslisten“, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Freitag im Landtag in Hannover. „Alleine durch die Nennung auf einer Liste ist eine Gefährdung unwahrscheinlich.“ Dennoch seien alle Betroffenen in Niedersachsen nun informiert worden, verbunden mit einer Gefährdungseinschätzung und der Benennung eines festen Ansprechpartners bei der Polizei.

15.000 Namen stehen auf der Liste

Auf die Listen mit 25.000 Namen und Adressen von Privatleuten und Institutionen waren die Sicherheitsbehörden bei Ermittlungen in der rechten Szene gestoßen. Ein erster Teil wurde 2017 bei einer Razzia in Mecklenburg-Vorpommern sichergestellt. Später kamen weitere Listen und Datensätze dazu. Pistorius kündigte außerdem die Einrichtung einer Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität an, wie es sie auch bundesweit geben soll. Staatsanwaltschaften und Polizei sollen in der Zentralstelle zusammenarbeiten und Hasskriminalität, wie sie vor allem über das Internet transportiert wird, bekämpfen. Die Zentralstelle soll auf Anzeigen sowie Zulieferungen des Bundeskriminalamtes hin tätig werden, auch aber anlassunabhängig.

AfD distanziert sich im Landtag von Rechtsextremen

Die AfD hat sich im niedersächsischen Landtag von Rechtsextremismus distanziert. „Wir lehnen jede Art von Extremismus ab – auch den Rechtsextremismus“, sagte der Abgeordnete Jens Ahrends am Freitag in Hannover. „Das Erstellen von Feindeslisten mit möglichen Gewaltopfern muss uns alle alarmieren.“ Es sei nicht hinnehmbar, dass Rechtsextreme bei AfD-Demonstrationen mitliefen. Ahrends betonte auch, dass linksextreme oder islamistische Bedrohungen ebenso nicht aus den Augen verloren werden dürften. Die SPD kritisierte, die AfD wolle sich durch die öffentliche Distanzierung bürgerlicher darstellen als sie in Wahrheit sei.