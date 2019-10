Mehr als 200 Gifhorner Traktoren auf dem Weg nach Hannover

Start des Korsos am Mühlenmuseum in Gifhorn.

Heute müssen die Kartoffel mal in der Erde bleiben, müssen die Daheimgebliebenen das Vieh füttern und die Kühe melken – Gifhorns Landwirte haben sich am Dienstagmorgen auf die Reise in die Landeshauptstadt gemacht. Mehr als 200 Traktoren starteten gegen 7 Uhr am Mühlenmuseum gen Hannover zum Protest gegen das Agrarpaket des Bundes.

„40er oder 50er Schlepper?“, fragt Marcel Kröger aus Müden jeden einzelnen Traktorfahrer, der auf dem Parkplatz an der B 188 eintrifft. Hier bei der Einfahrt wird sortiert. „40er? Dann fahr bis ans Ende! Die Langsamen müssen nach vorn“, sagt der 28-Jährige, der die Organisation an diesem Morgen in die Hand genommen hat.

Landwirte der Region auf dem Weg zum Protest in Hannover

Sein Antrieb? „Meine ehrliche Meinung? Ich habe Zukunftsangst“, so der angestellte Landwirt, „dass ich mein Haus nicht mehr bezahlen, die Familie nicht mehr ernähren kann, dass ich bald keinen Beruf mehr habe.“

Jens Falke aus Pollhöfen will in Hannover „Flagge zeigen“. „Über unsere Köpfe hinweg wird ohne Sinn und Verstand entschieden, unsere Existenz ist gefährdet“, sagt der 52-Jährige. Es sei doch selbstverständlich, dass die Landwirte mit der Natur arbeiten, aber Umweltschutz dürfe „nicht mit der Brechstange“ erfolgen. Falke gehört nach seiner eigenen Beobachtung mit zu den Älteren in den Reihen der Protestler, es seien „wohl eher die Jüngeren“, die sich auf den Weg nach Hannover machen. Die Bewegung „Land schafft Verbindung“, die bundesweit zur Demo aufgerufen hatte, ist auch ein bisschen Jugendbewegung.

Trecker-Konvoi startet in Gifhorn

„Die Diskussion über die Nitratwerte ist einfach unsachlich“, findet Ernst Lütje aus Wasbüttel. Und er verstehe nicht, wieso dann gleichzeitig die Märkte für Rindfleisch aus Amerika geöffnet werden, dass unter unbekannten Bedingungen produziert wird. „Uns nimmt hier keiner Ernst.“

Um 7 Uhr setzt sich der Tross der Fahrzeuge unter Polizeischutz in Bewegung – es wird laut, nicht nur durch die PS-starken Dieselmotoren: Die Landwirte drücken auch kräftig auf die Hupe. Fünf Kilometer lang dürfte der Korso werden, vermutet Kröger bei seiner Ansprache über das Megafon. Die B 188 ist bei Durchfahrt am Christinenstift erst mal für zehn Minuten gesperrt.