Silvester-Böllerei – Täter konnte nicht gefasst werden

Feuerwerk vor den Schloss-Arkaden. In diesem Jahr soll es unter den nahe gelegenen Rathaus-Kolonnaden eine Sperrzone für Alkohol und Böller geben. Wie groß die Sperrzone genau sein wird, will die Stadtverwaltung im Dezember mitteilen.

In der Silvesternacht vor knapp zwei Jahren waren auf dem Schlossplatz zwei Menschen schwer verletzt worden: Ein 50-Jähriger ist seitdem auf einem Auge blind, eine 22-Jährige hat auf einem Auge nur noch ein sehr geringes Sehvermögen.

Zeugen hatten angegeben, dass in besagter Nacht vor dem Schloss gezielt mit Raketen auf Menschen geschossen worden sein soll. Die Täter aber können wohl nie zur Verantwortung gezogen werden – die Ermittlungen wurden eingestellt.

Ein Tatverdächtiger konnte mittels Phantombild ermittelt werden

Vor einem Jahr waren die Ermittlungen schon einmal eingestellt worden. Nachdem unsere Zeitung darüber berichtet hatte, waren neue Hinweise bei der Polizei eingegangen. Die Akte wurde nochmal geöffnet. Mit Hilfe von Zeugenaussagen gelang es der Polizei sogar, ein Phantombild von einem Jugendlichen zu zeichnen, der die Rakete auf die junge Frau abgefeuert haben soll.

Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig: „Es konnte zwar ein Tatverdächtiger ermittelt werden, bei dem im Zuge einer Wohnungsdurchsuchung auch illegale Pyrotechnik sichergestellt werden konnte. Ein hinreichender Tatverdacht, wie er für eine Anklageerhebung erforderlich wäre, hat sich letztlich jedoch nicht ergeben, weil der einzige ,echte’ Augenzeuge den Verdächtigen nicht als Täter identifizieren konnte. Weitere belastbare Beweise gab es bedauerlicherweise nicht.“ Ermittelt worden war wegen schwerer Körperverletzung. Die Polizei hatte in beiden Fällen sogar 1000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Sperrzone für Böller und Alkohol unter den Rathaus-Kolonnaden

Die Vorfälle hatten in der Stadt eine rege Debatte über ein Böller-Verbot entfacht, da die beiden Opfer chaotische Zustände vor dem Schloss geschildert und eine „böllerfreie Zone“ gefordert hatten. Vor einem Jahr hatte die Stadtverwaltung diesem Vorschlag noch eine Absage erteilt und an die Vernunft und Rücksichtnahme der Feiernden appelliert. Ein Böller-Verbot wurde von den Stadtoberen damals als „Ultima Ratio“ bezeichnet.

Nach brenzligen Situationen an den Rathaus-Kolonnaden im Folgejahr aber kündigte Ordnungsdezernent Claus Ruppert jüngst Konsequenzen an: „Aufklärung und Appelle reichen nicht aus, weil sich eine unbelehrbare Minderheit darüber hinwegsetzt und mit ihrem Verhalten auch diejenigen erheblich gefährdet, die friedlich feiern.“ In diesem Jahr gilt zumindest unter den Bohlweg-Kolonnaden ein Alkohol- und Feuerwerksverbot. Wie groß die Sperrzone genau sein wird, will die Verwaltung im Dezember mitteilen.