Hannover: Bahn beendet Milliarden-Sanierungsprogramm für Brücken

Ein ICE fährt über die älteste noch in Betrieb befindliche Eisenbahnbrücke Deutschlands bei Wurzen. Die Brücke an der Bahnstrecke Leipzig - Dresden wird seit 1838 befahren. Die Deutsche Bahn betreibt über 9000 Brücken, die mehr als 100 Jahre alt sind (Archivbild).

Hannover. 875 Brücken hat die Deutsche Bahn seit 2015 erneuern lassen. Nun ist das Projekt beendet: Die 875. wird in Hannover in Betrieb genommen.

Die Deutsche Bahn beendet am Freitag (13.30 Uhr) in Hannover ein milliardenschweres Sanierungsprogramm für Brücken, mit dem seit 2015 bundesweit 875 Brücken erneuert worden sind. Im Herzen der Landeshauptstadt wird die 875. erneuerte Brücke über die Königsstraße symbolisch wieder in Betrieb genommen. Dazu werden DB-Vorstand Roland Pofalla, der Berliner Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU) sowie Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) erwartet. Das fast 140 Jahre alte Bauwerk war wie zahlreiche andere Brücken aus den Gründerjahren der Bahn am Ende seiner Lebensdauer angekommen.

Mehr als 9000 Bahn-Brücken sind über 100 Jahre alt

Etwa 25.000 Eisenbahnbrücken unterschiedlichster Ausführung und verschiedensten Alters betreibt die Deutsche Bahn. Über 9000 davon sind mehr als 100 Jahre alt. Alle drei Jahre werden die Bauwerke auf Herz und Nieren geprüft. Brücken, die in der vierten und schlechtesten Kategorie landen, sind so marode, dass sie erneuert werden müssen. Ein Sicherheitsrisiko sind sie in dem Moment aber noch nicht. dpa