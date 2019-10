Alfeld: Störrischer Ziegenbock hält Polizei tagelang auf Trab

Ein Ziegenbock hat die Polizei mehrere Tage lang in Alfeld bei Hildesheim in Atem gehalten. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, gab es seit Mittwoch mehrere Versuche, das Tier zusammen mit der Feuerwehr einzufangen.

Am Samstag wurde der Bock in einem Garten im Stadtteil Eimsen gesehen, auch dort gelang ihm erneut die Flucht. Wenig später bekam die Polizei wieder einen Anruf, das Tier sei erneut in einem Garten gesichtet worden. Zusammen mit sechs Feuerwehrleuten gelang es der Polizei schließlich, den Ziegenbock mit einem Netz zu fangen. Auch der Halter des Ziegenbocks wurde ausfindig gemacht und holte das Tier ab. dpa