Moscheen öffnen ihre Türen – auch in Niedersachsen

Muslimische Gemeinden in Niedersachsen und Bremen laden am Tag der offenen Moschee wieder zu Begegnungen ein. Dazu werden am Donnerstag, den 3. Oktober, in vielen Häusern Führungen und Vorträge, Ausstellungen und besondere Veranstaltungen angeboten. Auch Flüchtlinge sind Thema Das diesjährige...