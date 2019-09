Herbsturlauber verstopfen Straßen im Norden

Herbsturlauber und Ausflügler bestimmen in den nächsten Tagen das Verkehrsgeschehen: In Niedersachsen sowie in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Hamburg, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland und Thüringen beginnen am Freitag die Herbstferien. In Hessen und Rheinland-Pfalz gehen sie in die zweite Woche. Außerdem nutzen viele den bundesweiten Feiertag am Donnerstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) für Ausflüge und Kurzurlaube - oft verbunden mit einem Brückentag am Freitag.

Das Verkehrsaufkommen wird sich entsprechend erhöhen. Das sagt der Automobilclub ADAC voraus. Die durch den Herbstreiseverkehr verursachten Staulängen dürften aber bei Weitem nicht die Dimensionen des Sommers erreichen, lautet die ADAC-Stauprognose. Besonders belastet sein werden in Norddeutschland die Fernstraßen von und zur Nord- und Ostsee, die Großräume Hamburg und Berlin sowie die Autobahnen 1, 2 und 7.

Viele Urlauber und Wochenendausflügler steuern die Wandergebiete der Alpen und Mittelgebirge, die Küsten und warme südliche Länder an. Die staureichsten Zeiten werden Mittwoch- und Sonntagnachmittag sein. Vergleichsweise ruhig wird es hingegen am Freitag. Am Donnerstag und Samstag wird zwar überall etwas mehr los sein, auf lange Zwangspausen müssen sich Autofahrer aber nicht einstellen, so der ADAC. Dass manche Fahrt an diesem besonderen Wochenende im Stau endet, dafür sorgen nicht zuletzt die vielen Herbstbaustellen. Zur Erleichterung des Ausflugsverkehrs dürfen am Tag der Deutschen Einheit Lastwagen über 7,5 Tonnen auf Deutschlands Straßen in der Zeit von 0 bis 22 Uhr nicht unterwegs sein.