Der erste Herbststurm des Jahres fegte über den Brocken

Brocken. Eine Unwetterwarnung gilt noch bis Sonntagfrüh. Trotzdem ließen sich Wanderer nicht aufhalten. Auch am Sonntag wird es ungemütlich.

Der erste Herbststurm des Jahres fegte seit Samstagmittag über den Harz hinweg. Auf dem Brocken wurden oberhalb von 1000 Metern sogar schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten über 100 km/h erwartet. Deshalb hatte der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung herausgegeben. Die Warnung bleibt noch bis Sonntagmorgen, 10 Uhr, bestehen.

Wanderer lassen sich nicht aufhalten

Der erste Herbststurm im Harz am 28. September 2019 - gemütlich war es auf dem Brocken nicht. Foto: Matthias Strauß

Dennoch pilgerten hunderte Wanderfreunde auf Norddeutschlands höchsten Berg. Viel sehen konnten sie aber nicht, denn dichter Nebel lag über dem Harzgipfel.

Die Sichtweite betrug meist unter 20 Meter. Auch die Temperatur war herbstlich. Das Thermometer am Brockenbahnhof zeigte am Mittag nur noch 7 Grad Celsius.

Warnung vor Windböen in der gesamten Region

Auch für unsere Region gab es am Samstag eine Wetterwarnung der Stufe 1 vor Windböen, die mit bis zu 65 km/h daherkamen. Die Warnung gilt aber nur bis Samstagabend.

Für Sonntag gibt es aktuell noch keine Warnungen. Aber: Der Regenschirm sollte wie auch am Samstag auf keinen Fall vergessen werden. Es soll bei Temperaturen von 13 bis 15 Grad viel regnen. Am Abend soll es dann auflockern. In der Nacht zu Montag bleibt es regnerisch. Kurzum: Es ist Herbst!