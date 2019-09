Sigmar Gabriel verlässt Bundestag schon Anfang November

Goslar. Der Ex-SPD-Chef gibt sein Mandat zurück, weil er „nicht mehr recht gebraucht“ werde. Dies verkündigt er in einem Schreiben, das unser Zeitung vorliegt.

Sigmar Gabriel gibt zum 1. November sein Bundestagsmandat zurück. In einem auf den 26. September datierten Schreiben an „Weggefährten“, das unserer Zeitung vorliegt, kündigt der 60-jährige Vollblutpolitiker aus Goslar den Schritt an.

Seit 2005 ist Gabriel Mitglied des Bundestags. Mit regelmäßig mehr als vierzig Prozent setzte er sich im Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel durch. „Ich bin für dieses Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger hier in unserer Heimat sehr, sehr dankbar“, schreibt Gabriel jetzt und fügt hinzu, dass er immer stolz darauf gewesen sei, das Direktmandat errungen zu haben. „Denn nicht ein Ministeramt und nicht einmal das Amt des Bundespräsidenten ist das höchste Amt einer Demokratie, sondern das Amt eines frei und direkt gewählten Abgeordneten.“ Auf die Frage nach den Gründen für seinen Schritt geht der ehemalige Bundesaußenminister und SPD-Chef auch ein. Zum einen verweist er auf die zeitliche Beanspruchung durch seine Lehraufträge an den Universitäten Bonn und Harvard sowie sein Amt als Vorsitzender des überparteilichen Vereins „Atlantik-Brücke“. Zum anderen geht Gabriel auf die Enttäuschung ein, die das Ausgebootet-Werden durch die damals frische SPD-Spitze um Andrea Nahles und Olaf Scholz für ihn bedeutet habe. Er bekennt, „dass ich nach meinem Ausscheiden aus dem Amt als Außenminister zunehmend den Eindruck gewonnen habe, dass die SPD auf Bundesebene meiner Möglichkeiten und Fähigkeiten nicht mehr bedarf. Und wenn man nicht mehr recht gebraucht wird, dann soll man besser gehen.“ Schon des öfteren hatte Gabriel angedeutet, dass er sich in seiner Rolle als stellvertretendes Mitglied im Europaausschuss des Bundestages keinesfalls ausreichend gefordert sieht.

Wenn Gabriel schreibt, wie schwer ihm der Schritt „nach dreißig Jahren Parlamentszugehörigkeit“ nun falle, bezieht er sich auch auf seine Zeit im Landtag in Hannover. 1990 war Gabriel, zu seiner großen Überraschung, wie er jüngst in einem Interview betonte, für die SPD in den Landtag gewählt worden. Er habe damals eigentlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei VW in Salzgitter anfangen wollen.

Bis zur Bundestagswahl 2021 wird an Gabriels Stelle wohl ein Abgeordneter aus einem anderen Teil Niedersachsens in den Bundestag nachrücken. Was den Wahlkreis Salzgitter-Wolfenbüttel angeht, zu dem ein Teil des Kreises Goslar gehört, hatte der Salzgitteraner Unterbezirks-Vorsitzende Michael Letter (58) angekündigt, sich um das Mandat zu bewerben.