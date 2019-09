Studie: 3300 Erzieher fehlen in Niedersachsen

Erzieher werden in Niedersachsen nach wie vor händeringend gesucht. Doch das Bundesland hat bei der personellen Ausstattung der Kitas aufgeholt. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung musste eine Fachkraft in Braunschweig rein rechnerisch 3,3 Krippenkinder betreuen, in Salzgitter waren es 3,4 in Wolfenbüttel und Wolfsburg 3,6 (Stichtag 1. März 2018). Damit liegt der Betreuungsschlüssel in diesen Städten über dem Landesdurchschnitt von 3,8. Vor sechs Jahren hatte er noch bei 4,2 gelegen. Nach wie vor hängt die Kita-Qualität aber stark vom Wohnort ab: In Helmstedt und Goslar musste ein Erzieher demnach 4,4 beziehungsweise 4,1 Krippenkinder betreuen.

In Kindergartengruppen zeigt sich ein etwas geringeres Gefälle, so das Ergebnis des am Donnerstag veröffentlichten „Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme“. Während in Salzgitter eine Fachkraft für 6,8 Kinder verantwortlich ist, sind es in Peine 8,4 und in Goslar sogar 8,7. Für eine kindgerechte Betreuung empfiehlt die Bertelsmann-Stiftung, dass in Krippen maximal drei und in Kindergartengruppen 7,5 Kinder auf eine pädagogische Fachkraft kommen.

Personalschlüssel Krippen und Kindergärten NUR ONLINE Foto: Personalschlüssel Krippen und Kindergärten NUR ONLINE / Jürgen Runo

Für Niedersachsen gebe es aber weiter großen Aufholbedarf. „Die Personalschlüssel haben sich zwar verbessert, aber nicht immer steht die gesamte Arbeitszeit für die Betreuung der Kinder zur Verfügung“, sagt Bildungsexpertin Kathrin Bock-Famulla von der Bertelsmann-Stiftung. Wissenschaftliche Untersuchungen hätten gezeigt, dass ein Drittel der Arbeitszeit der Erzieher für Elterngespräche, Dokumentationen oder Fortbildungen aufgewendet werde. Längere Ausfallzeiten durch Krankheit verschlechterten die Betreuungssituation weiter, wenn keine Vertretung zur Verfügung stehe. Damit eine kindgerechte Betreuung in Kitas sichergestellt werden kann, brauche es nach neuesten Berechnungen rund 3300 zusätzliche Fachkräfte. Um neues Personal zu gewinnen, hat das Land Niedersachsen bereits die Erzieher-Ausbildung reformiert.

Es gibt berufsbegleitende Ausbildungsmodelle und einen erleichterten Einstieg für Quereinsteiger. Einen zusätzlichen Schub erwartet die Landesregierung durch das Gute-Kita-Gesetz des Bundes, das die Länder bis 2022 mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro unterstützen soll. Niedersachsen profitiert mit rund 526 Millionen Euro. Das Geld soll genutzt werden, um die Betreuungsqualität zu verbessern, erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums in Hannover. „Aber der Bedarf an Fachkräften ist nach wie vor hoch.“