Waldrettung in Niedersachsen: Über 116 Millionen Euro geplant

Hannover. Das teilte Niedersachsens Forstministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) nach dem „Nationalen Waldgipfel“ in Berlin am Mittwoch mit.

Für das Wiederaufforsten niedersächsischer Wälder nach schweren Schäden durch Trockenheit und Borkenkäferbefall sind 116,8 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln vorgesehen. Das teilte Niedersachsens Forstministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) nach dem „Nationalen Waldgipfel“ in Berlin am Mittwoch mit. Der Bund stelle Niedersachsen 68,8 Millionen Euro von 2020 bis 2023 zur Verfügung. Das bedeute, dass das Land 48 Millionen Euro eigene Mittel in den nächsten vier Jahren zur Gegenfinanzierung benötige. Die Ministerin beklagte, dass Niedersachsen sich vom Bund wegen seiner starken Betroffenheit mehr Geld versprochen hätte.

180.000 Hektar geschädigte Fläche

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) stellte bei dem Krisengipfel zum Wald zusätzliche Mittel von Bund und Ländern von bis zu 800 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren in Aussicht. 180.000 Hektar geschädigte Fläche – mehr als 250.000 Fußballfelder – seien wieder zu bepflanzen. Über 20.000 Hektar Wald in Niedersachsen sind betroffen. Hintergrund sind Zerstörungen durch Stürme, Borkenkäfer und die extreme Dürre von 2018. Auch in diesem Jahr ist es vielerorts zu trocken gewesen. Daher sollen große Aufforstungen mit Millionen Bäumen bundesweit angegangen werden.

Aufforsten wird etliche Jahre dauern

„Wir werden unsere Waldbesitzer nicht alleine lassen“, hatte Otte-Kinast vor eineinhalb Wochen bereits im Landtag betont. Dabei werde das Aufforsten etliche Jahre dauern, schon weil Pflanzgut für neue Bäume nicht unbegrenzt zur Verfügung steht. dpa