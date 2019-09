Anklage wegen sexuellen Missbrauchs gegen Ex-Fußballtrainer

Hannover. Der Mann soll sich zwischen Januar 2018 und Juni 2019 in 42 Fällen an seinen Opfern im Alter von 12 bis 18 Jahren vergangen haben.

Wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen hat die Staatsanwaltschaft Hannover Anklage gegen einen früheren Fußball-AG-Leiter einer Schule in Ronnenberg in der Region Hannover erhoben. Der Mann soll sich zwischen Januar 2018 und Juni 2019 in 42 Fällen an seinen Opfern im Alter von 12 bis 18 Jahren vergangen haben, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, Kathrin Söfker, am Mittwoch. Die Anklage sei zur Jugendkammer des Landgerichts Hannover gegangen. Zuvor hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ über die Anklageerhebung berichtet.

Angeklagter soll Schüler in Hotelzimmer gelockt haben

Der Mann war laut Ermittlungsbehörde Betreuer an der Schule und leitete dort unter anderem eine Fußball-AG. Den talentierten Teilnehmern habe er eine besondere Förderung versprochen und sie daher zu einer gesundheitlichen Begutachtung in ein Hotelzimmer bestellt. Dort soll es zu den Missbrauchshandlungen gekommen sein. Details nannte Söfker unter Hinweis auf die Persönlichkeitsrechte der Opfer nicht. Laut HAZ-Bericht hatte der 51-Jährige den Jungen eine Karriere als Bundesliga-Profis in Aussicht gestellt. dpa