Niedersachsen: Ermittler nehmen falsche Polizisten ins Visier

Osnabrück. Drei Jahre hat ein Ermittlerteam grenzübergreifend Einbrecherbanden in ganz Europa aufgespürt – künftig soll das Spektrum breiter gefasst werden.

Drei Jahre lang hat ein Ermittlerteam grenzübergreifend Einbrecherbanden in ganz Europa aufgespürt – künftig soll das Spektrum der Straftaten breiter gefasst werden. Die Ermittler wollten sich flexibel auf neue Formen der Eigentumskriminalität einstellen, sagte der stellvertretende Osnabrücker Polizeipräsident Michael Zorn am Dienstag. Das Team ermittelte grenzüberschreitend auch in Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden.

4235 Fälle von falschen Polizisten im Jahr 2018

So soll ein wichtiger Schwerpunkt von Herbst an die Ermittlung gegen Banden sein, die als „falsche Polizeibeamte“ vor allem ältere Menschen um Ersparnisse und Wertgegenstände bringen. Dieses Kriminalitätssegment sei rasant gewachsen, sagte Zorn: 2013 gab es niedersachsenweit 49 Fälle mit einem Schaden von 35.000 Euro, 2018 waren es 4235 Fälle mit einem Schaden von 4,7 Millionen Euro. „Diese Straftaten wirken sich sehr negativ auf das Sicherheitsgefühl der Menschen aus.“

Zahl der Einbrüche sank

Die Neuausrichtung erfolgt nach dem Auslaufen einer auf drei Jahre begrenzten Förderung der Ermittlungsgruppe durch die Europäische Union. Das Team ermittelte in dieser Zeit 350 Taten und 86 Tatverdächtige. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt bei mehr als zwei Millionen Euro. In dem Zeitraum sank die Zahl der Wohnungseinbrüche im Gebiet der Polizeidirektion Osnabrück um mehr als die Hälfte. dpa