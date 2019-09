Am Freitagabend wird in Fahrtrichtung Norden die Autobahn A7 zwischen Stellingen und Schnelsen für Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Die Arbeiten dauern bis Montagmorgen an.

A7 in Hamburg am Wochenende in Richtung Norden gesperrt

Wegen Bauarbeiten auf der A7 im Nordwesten Hamburgs wird die Autobahn am Freitagabend ab 22.00 Uhr in Richtung Flensburg/Kiel voll gesperrt. Bis Montagmorgen 5 Uhr wird die Richtungsfahrbahn Nord zwischen Stellingen und Schnelsen-Nord nicht befahrbar sein. Der Verkehr in Richtung Hannover ist davon nicht betroffen.

Einbau von Flüsterasphalt musste verschoben werden

Das Baukonsortium Via Solutions Nord plant den Einbau von Flüsterasphalt auf rund fünf Kilometern vor und hinter dem fast fertigen Lärmschutztunnel Schnelsen. Eigentlich sollten die Arbeiten schon Mitte August erledigt werden. Sie mussten aber wegen Regens verschoben werden. Der sogenannte offenporige Asphalt kann nur bei Trockenheit verbaut werden.

Die ebenfalls im Bau befindliche Abfahrt Stellingen wird an diesem Wochenende für die Umleitung über die Kieler Straße in Richtung Eidelstedt geöffnet. Auch Autofahrer in Richtung Heide müssen in Stellingen abfahren und der Umleitung bis zur A23-Auffahrt Eidelstedt folgen.

Überregionaler Verkehr soll großräumige Umleitung fahren

Der überregionale Verkehr soll die Sperrung großräumig umfahren. Die empfohlene Ausweichroute geht ab dem Horster Dreieck über die A1 bis Bargteheide und von dort über die A21 und B205 zur A7 bei Neumünster. Wegen der Autobahnsperrung müssen Flugreisende auch mehr Zeit für die Anfahrt zum Hamburger Airport einplanen, wenn sie von Süden über die A7 kommen. dpa