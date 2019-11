So soll der „Pate“ aus Salzgitter im Knast gedealt haben

Am Sonntag durchsuchten Ermittler die Justizvollzugsanstalt Sehnde. Mithilfe von Mitarbeitern sollen dort Drogen und Mobiltelefone in das Gefängnis geschmuggelt worden sein. In einem ähnlichen Verfahren hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig vor kurzem Anklage gegen einen 27-jährigen Häftling aus Salzgitter erhoben, der in Wolfenbüttel einsaß und dort nach Ansicht der Ermittler einen regen Drogenhandel aufzog (unsere Zeitung berichtete). Der Mann bezeichne sich selbst als „Paten von Salzgitter“, erklärte die niedersächsische Landesregierung Ende Mai in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktion.

Nun benennt die federführende Staatsanwaltschaft Braunschweig Details der konkreten Vorwürfe gegen den 27-Jährigen, der aus einer arabischen Großfamilie stammt. Er soll als Chef einer vierköpfigen Bande zwischen Mai 2018 und April 2019 einen Handel mit Rauschmitteln in der JVA organisiert haben, so der Verdacht. Konkret ging es um Cannabis, mit synthetischem Cannabinoiden bedampftes Papier und Tabletten, die in der Substitution von Heroinabhängigen benutzt werden, erklärt Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft. Insgesamt 17 Straftaten legt man dem Mann zur Last. Er soll unter anderem zwei Mitgefangene bedroht und erpresst sowie einen Vollzugsbeamten bestochen haben. Allerdings sind die in der Anklage aufgeführten Drogenmengen gering.

Zur Bande gehören nach Ansicht der Ermittler zwei Mitinsassen sowie die Ehefrau des Mannes. Sie befindet sich mittlerweile selbst in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft sieht bei dem Quartett eine klare Arbeitsteilung: Der 27-Jährige habe den Schmuggel der Drogen in den Knast organisiert. Sie wurden über die Mauer der mitten in Wolfenbüttel gelegenen Anstalt geworfen, über Freigänger eingeschmuggelt oder als mit „Spice“ bedampftem Papier über die Haftpost geliefert. Adressat der Fracht soll einer der beiden Handlanger gewesen sein.

Er und sein Komplize hätten die Drogen zwischengelagert, verteilt und auch kleinere Mengen innerhalb der JVA verkauft, schildert Staatsanwaltschaftssprecher Wolters. Sie seien mit Rauschmitteln oder Einkäufen im Gefängnisladen entlohnt worden. „Am Gewinn waren sie nicht beteiligt.“ Der floss nach Meinung der Ermittlungsbehörden ausschließlich in die Taschen des 27-Jährigen. Um knapp 12.000 Euro soll es gehen.

Bezahlt wurden die Drogen mittels sogenannter Paysafe-Karten auf Prepaid-Basis, durch Abgabe des monatlichen Einkaufskontingents oder Überweisungen. Die damals in Freiheit befindliche Ehefrau habe hierfür die Konten ihrer Mutter und zweier Bekannter genutzt, so der Vorwurf. „Die gesamte Koordination der Finanzen lief über die Ehefrau“, sagt Wolters.

Über eine in der Zelle des „Paten“ angebrachten Wanze verfolgten die Ermittler das Geschehen über Monate hinweg. Bei einer großangelegten Durchsuchung der JVA wurde deutlich, wie die Drogen verteilt wurden, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft: Man steckte sie zwischen Essenstabletts. Ein Mitarbeiter der JVA soll eine kleinere Rolle gespielt haben. Er habe gegen eine Zahlung von 20 Euro weggesehen, als ein Handy in der Zelle des mutmaßlichen Bandenchefs auftauchte. Einen Prozesstermin gibt es noch nicht. Derzeit verbüßt der 27-Jährige eine Haftstrafe von sechseinhalb Jahren. Es ist seine zweite lange Freiheitsstrafe wegen des Rauschgifthandel. Nach seiner Entlassung wäre der türkische Staatsbürger ausreisepflichtig und dürfte 10 Jahre nicht nach Deutschland zurück. Diese Entscheidung der Stadt Salzgitter wurde vor kurzem in erster Instanz gerichtlich bestätigt.

.