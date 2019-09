Großbrand in Seniorenwohnheim im Kreis Wesermarsch - zwei Tote

Stollhamm . In der Nacht bricht ein Feuer in einem Seniorenwohnheim aus. Zwei Bewohner werden dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später sterben.

Zwei Bewohner eines Seniorenwohnheims in Stollhamm im Landkreis Wesermarsch sind am Montag bei einem Feuer gestorben. Der Brand sei aus bisher ungeklärten Umständen in einem Zimmer der Einrichtung ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Zwei Männer sterben im Krankenhaus

Zwei 51 und 80 Jahre alte Männer wurden so schwer verletzt, dass sie wenig später in einem Krankenhaus starben. Ein Pfleger erlitt leichte Verletzungen. Erst am frühen Morgen konnte die Feuerwehr den Brand komplett löschen.

In dem Wohnheim waren den Angaben zufolge 46 Menschen untergebracht. Die Hälfte von ihnen musste in der Nacht in andere Unterkünfte gebracht werden. Die Brandursache war am Montagmorgen noch unklar. dpa