Bericht: Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch gestorben

Rosenheim. Ferdinand Piech ist laut Medienberichten am Sonntagabend in einem Rosenheimer Krankenhaus gestorben.

Wie die „Bild-Zeitung“ berichtet, ist Ex-VW-Chef Ferdinand Piëch am vergangenen Sonntag im Alter von 82 Jahren in einem Krankenhaus in Rosenheim gestorben.

Laut „Bild“ sei er in einem Rosenheimer Restaurant zu Gast gewesen und sei noch dort am Sonntagabend kollabiert.

Piëch legte 2015 seine Ämter bei VW nieder

Auch das „Handelsblatt“ erfuhr aus Familienkreisen vom Tod des Ex-VW-Chefs.

Ferdinand Piëch war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und anschließend deren Aufsichtsratsvorsitzender. Im April 2015 legte er seine Ämter nieder. ts

Wir aktualisieren diesen Artikel.