Hannover: Unbekannter Toter aus Mittellandkanal geborgen

Rettungskräfte haben am Donnerstagnachmittag einen bislang unbekannten Toten an der Werftstraße in Hannover aus dem Mittellandkanal geborgen. Aktuell liegen der Polizei keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Ermittlungen dauern an

Passanten hatten den Leichnam gegen 13.45 Uhr im Yachthafen entdeckt und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Zur Identität des Toten liegen der Polizei derzeit keine Hinweise vor. Aktuell liegen den Kripobeamten keine Anhaltspunkte auf ein Einwirken Dritter vor. Die Ermittlungen dauern an. dpa