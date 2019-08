Brennender Shampoo-Laster blockiert A2 bei Rehren

Feuerwehrleute löschen einen brennenden LKW, der nach einem technischen Defekt auf der A2 in Brand geraten ist. Der LKW hatte Shampoo geladen. Die Autobahn wurde in Richtung Westfalen während der Löscharbeiten gesperrt.

Ein in Brand geratener Lastzug voller Shampoo hat die Autobahn 2 von Hannover in Richtung Bielefeld blockiert. Wegen eines technischen Defekts habe der Lastzug am Montagmorgen zwischen Lauenau und Rehren Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.

Der 46 Jahre alte Fahrer stoppte den Lkw auf dem Standstreifen, wo er ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Die Autobahn wurde in Richtung Westfalen während der Löscharbeiten gesperrt, es bildete sich ein Stau von zehn Kilometern Länge. Später konnte zumindest eine Spur freigegeben werden. Die Fahrbahn muss am Brandort neu asphaltiert werden. dpa