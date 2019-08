Olaf Lies lehnt Lobby-Angebot ab und bleibt Umweltminister

Der Rückzug kommt wohl eher unfreiwillig. Das „dicke Geld“ war ja doch sehr verlockend.

Lächelnd kam Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zur Pressekonferenz ins Gästehaus der Landesregierung, zusammen mit Olaf Lies. „Eine schöne Woche, die auch gut anfängt“, gab sich Weil bester Dinge. Und lobte seinen Umweltminister und Parteifreund für „ein ganz starkes Signal“. „Wenn ein solcher Industrieverband einem Politiker das Angebot macht, künftig seine Geschicke zu führen, dann ist das ein ausgesprochenes Kompliment“, betonte Weil.

Dass der Landesumweltminister ein Angebot des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft hatte, dort Hauptgeschäftsführer zu werden, war am Freitag durch eine Meldung des „Spiegel“ öffentlich geworden. „Der Ministerpräsident hat den Umweltminister gebeten, sich bis Montag zu entscheiden“, hatte die Sprecherin der Staatskanzlei, Anke Pörksen, daraufhin erklärt. Lies hatte sich bei dem Verband eine Bedenkzeit erbeten, aber Weil von dem Angebot unterrichtet.

Lies liebt seine Aufgabe als Minister

„Wir sind darüber in Kontakt gewesen“, bestätigte Weil nun. Am Wochenende habe Lies ihm dann gesagt, dass er in Niedersachsen bleiben werde. „Mein Platz ist in Niedersachsen“, begann dann Lies seine Stellungnahme. Es handele sich um einen starken Verband und ein lukratives Angebot. Aber er liebe seine Aufgabe als Minister, sagte Lies. Das Gestalten im politischen Rahmen biete die Chance, etwas zu verändern. Genau diese Einflussmöglichkeiten galten allerdings auch als Argument für einen Wechsel zu dem Lobbyverband mit Sitz Berlin. Es habe aber eine „Welle von Reaktionen“ gegeben, sagte Lies – viele aus der Partei, aber auch darüber hinaus.

Denn der Mann aus Sande in Friesland, Familienvater und Elektroingenieur, war seit seinem Eintritt in die SPD 2002 schnell zur Zukunftshoffnung geworden. Lies war Landesparteichef, duellierte sich mit Weil parteiintern um die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl 2013 und war dann Wirtschaftsminister in der rot-grünen Regierung. In Weils zweiter Regierung, nun mit der CDU, erhielt Lies das Umweltministerium. Die Unternehmerverbände lobten Lies, Umweltverbände und Grüne werfen ihm dagegen gern vor, zu wirtschaftsnah zu sein.

Von einem „lukrativen Angebot“ sprach Lies selbst. Das merkt ja auch der Leser an. Von 500.000 Euro jährlich war in Berichten die Rede. Minister liegen dagegen geschätzt bei rund 180.000. Er wolle Energie und Umweltschutz in Niedersachsen gerne weiter voranbringen, betonte Lies nun. Die entscheidende Hürde dürfte allerdings Lies’ Rolle in der Partei gewesen sein. „Schwierig wird es, wenn eine öffentliche Diskussion stattfindet“, sagte Lies zu einem Abwägungsprozess. Von den „Bürgern und Wählern“ nicht nur aus seiner Region sprach Lies.

„Ich will hier meine Arbeit leisten, um auch den Menschen das zurückzugeben, was sie von mir erwartet haben“, meinte Lies. Seine Entscheidung sei außerdem ein klares Bekenntnis zur SPD. „Ohne diese Partei würde ich hier gar nicht stehen“, sagte Lies. Lies lobte auch „klare Signale auch von Dir, Stephan“. In seiner Rolle als Minister sehe er sich gestärkt. In der Tat hat das Bekanntwerden des Angebots Vorteile für Lies: Er war vom Bundesverband gewogen und für geeignet befunden worden, dürfte aber in der SPD noch mehr zum „Minister der Herzen“ werden.

Lies als Weil Nachfolger?

Als ein Motiv der Wechselüberlegungen gilt aber auch, dass Lies in Niedersachsen auf absehbare Zeit an Weil nicht vorbeikommt. Weil hat für die SPD im Land Wahlen gewonnen, kommt ebenfalls gut an und galt als starker Kandidat für den Bundesvorsitz der SPD. Dass er das nicht werden will, hat er im Gästehaus allerdings noch einmal bekräftigt. Entschließt sich Weil, 2022 wieder in Niedersachsen zu kandidieren, muss Lies sich weiter anstellen. Lies ließ Fragen dazu bei dem Auftritt mit Weil ins Leere laufen: Es sei sinnlos, jetzt darüber zu spekulieren, was in drei Jahren sei.

Soll er 2022 mit dem Segen Weils antreten? Ausgeschlossen ist das nicht, auch wenn „Deals“ aller Art ausdrücklich verneint werden. Weil betonte, er stehe bereit, wenn die Partei wolle.

„Die Entscheidung von Olaf Lies, Umweltminister zu bleiben, ist ein großer Gewinn für Niedersachsens Zukunft. Mit Lies hätte die Landesregierung einen ihrer engagiertesten und beliebtesten Politiker verloren. Er setzt damit zugleich ein bemerkenswertes Signal für politische Gradlinigkeit“, erklärte der Hauptgeschäftsführer der Metallarbeitgeber Niedersachsen, Volker Schmidt. Mehr Lob geht kaum.

Bei Umweltverbänden sieht man sich dagegen durch den Lies-Flirt mit dem Verband im Verdacht bestätigt, dass Lies eher als Wirtschaftslobbyist denn als Umweltschützer agiere. Zwar bleibe Lies nun doch. „Trotzdem ist jetzt die enge Verbindung des Umweltministers zur Energiewirtschaft noch deutlicher geworden und erklärt sehr gut die von ihm in der Umweltpolitik vertretenen Positionen“, schreibt die BUND-Kreisgruppe Gifhorn in einer Stellungnahme. Sie wirft Lies falsche und oberflächliche Argumentation im Fall des Weiterbaus der A39 vor.

Der Energie-Bundesverband hat statt Lies übrigens die Grünen-Politikerin Kerstin Andreae ausgeguckt. Sie kommt aus Baden-Württemberg.