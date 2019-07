Patient in Lebensgefahr? Das Trauma-Netzwerk ist vorbereitet

Ein Sonntagnachmittag, zwei Familien auf dem Weg nach Hause, plötzlich gerät ein Fahrzeug auf die entgegengesetzte Fahrbahn – und die beiden Autos prallen mit voller Wucht zusammen. Beim Unfalldrama vergangenes Wochenende auf der B4 bei Groß Oesingen im Landkreis Gifhorn wurden alle neun Personen schwer verletzt, drei von ihnen sogar lebensgefährlich. Mit Rettungshubschraubern wurden sie alle in umliegende Krankenhäuser gebracht: nach Hannover, Magdeburg und Wolfsburg. Wer warum wohin transportiert wird, bestimmt ein ausgefeiltes System: das Trauma-Netzwerk.

Dr. Wolfgang Klein, Chefarzt der Wolfsburger Unfallchirurgie, ist gemeinsam mit dem Braunschweiger Professor Dr. Thomas Gösling Sprecher des regionalen Trauma-Netzwerkes, zu dem außer Wolfsburg, Braunschweig, Helmstedt, Gifhorn, Wolfenbüttel, Salzgitter, Celle, Peine, Walsrode und Uelzen gehören. Er erklärt: „Das Trauma-Netzwerk soll sicherstellen, dass jeder schwer verletzte Patient innerhalb von 30 Minuten vom Unfallort in den Schockraum eines auf die Versorgung solcher Schwerverletzten spezialisierten Krankenhauses transportiert werden kann.“

Der Fall eines Schwerverletzten im Jahr 2005, der an mehreren Krankenhäusern vorbei bis in die Medizinische Hochschule Hannover geflogen worden ist, weil zahlreiche Kliniken die Aufnahme abgelehnt hatten, rüttelte wach. Ein ausgefeilter Versorgungsplan, in dem spezialisierte Kliniken 24 Stunden aufnahmebereit sind, musste her. Der Gedanke eines Netzwerkes war geboren.

Im Jahr 2006 wurde schließlich ein ausgefeiltes Modell der Schwerverletzten-Versorgung ins Leben gerufen – eben dieses Trauma-Netzwerk. Mittlerweile ist eine Struktur mit 677 Kliniken aus Deutschland, Österreich, Schweiz Niederlande, Belgien und Luxemburg entstanden, und die Kliniken haben sich regional und grenzüberschreitend zu 53 zertifizierten Traumanetzwerken zusammengeschlossen.

Diese Netzwerke sind jeweils regionale Zusammenschlüsse von Trauma-Zentren, bei denen je nach personellen und medizinischen Möglichkeiten der Schwerverletztenversorgung unterschieden wird zwischen lokalen, regionalen und überregionalen Traumazentren. Für unsere Region heißt das: „Braunschweig und Celle sind ein überregional zertifiziertes Traumazentrum, Wolfsburg, Helmstedt, Salzgitter, Gifhorn, Uelzen und Walsrode sind regionale Traumazentren, Wolfenbüttel und Peine lokale“, sagt Klein und skizziert das Handlungsmuster anhand eines fiktiven Beispiels: „Gehen wir von einem Unfall auf Wolfsburger Stadtgebiet aus – mit mehreren Verletzten, einige schwer, einige leicht. Der leitende Notarzt checkt vor Ort die Lage und übernimmt dann per Traumatelefon die Verteilung der Patienten, je nach Verletzungsmuster in Krankenhäuser. Und zwar so, dass alle eine für sie bestmögliche Versorgung haben.“

In unserem Beispielfall hat ein Verletzter eine schwere Gesichtsverletzung. Klein: „Da ist ganz klar: Dieser Patient wird nach Braunschweig transportiert, denn dort ist die nächste Spezialklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.“

Dasselbe gilt für einen zweiten Verletzten, der eine schwere Augenverletzung hat – auch für dieses Verletzungsmuster hält Braunschweig als Krankenhaus der Maximalversorgung die nötige Versorgungsstruktur vor, Wolfsburg als Krankenhaus der Schwerpunktversorgung nicht.

Ein weiterer Verletzter hat Verletzungen im Bauch-, Becken und Beinbereich, er schwebt in Lebensgefahr. „Das Entscheidende ist, sein Überleben zu sichern und ihn dafür in ein adäquates Krankenhaus zu bringen. Der Patient kann gut in einem regionalen Trauma-Zentrum behandelt werden – das geht bereits im nächst gelegenen Krankenhaus, hier in Wolfsburg“, betont der Chefarzt, der selbst bis heute solche Notfalldienste macht.

Noch ein anderer Unfallbeteiligter ist nur leicht verletzt – könnte in jeder der nahe gelegenen Kliniken gleichermaßen gut versorgt werden, so Klein. Das nächst gelegene Haus wäre Wolfsburg, aber: „Wir haben als regionales Traumazentrum nur einen Schockraum mit einem Computer-Tomografen, für den an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ein vollständiges Team mit Ärzten, vom Anästhesisten über den Unfall- und Gefäß- oder Neurochirurgen bis zum Radiologen sowie Pflegekräften mit Spezialausbildung bereit stehen.“ Dieser Raum wäre aber in besagtem Beispielfall bereits belegt durch den lebensbedrohlich Verletzten. Und da eine solche Behandlung im Schockraum bis zu 45 oder 60 Minuten dauere – hier kann der Patient zunächst mit diversen Apparaten überwacht, wenn nötig, beatmet, mit Infusionen und Transfusionen stabilisiert und auch radiologisch diagnostiziert werden – müsse für den Leichtverletzten eine alternative geeignete Adresse gefunden werden, etwa das Klinikum Gifhorn. Als regionales Zentrum verfügt es ebenfalls Tag und Nacht über einen Schockraum mit entsprechender Infrastruktur.

In Braunschweig als überregionalem Traumazentrum gibt es – so die klare Zertifizierungs-Voraussetzung – zwei Schockräume, für die rund um die Uhr volles Personal in Bereitschaft stehen muss, so dass immer zwei Schwerverletzte gleichzeitig versorgt werden können. Klein: „Auch in Wolfsburg haben wir zwei Schockräume, allerdings sind wir derzeit personell nicht aufgestellt, um eine 24-Stunden-Versorgung in beiden Räumen gleichzeitig zu gewährleisten. Das ist im Übrigen auch einer der Gründe, weswegen wir hier in Wolfsburg aktuell kein überregionales Zentrum sind.“

Im Schockraum selbst aber läuft alles – egal ob regionales oder überregionales Zentrum – nach genau demselben Schema ab, einer Art Einmaleins, sagt der Unfallchirurg und erklärt: „A steht zum Beispiel für Atemweg. Kommt also jemand mit einer schweren Beinverletzung in den Schockraum, muss trotzdem zunächst sichergestellt werden, dass der Atemweg frei ist – denn daran könnte er schneller sterben als an der Gefäßverletzung.“ Und falls es im Laufe der weiteren Behandlung erneut zu Atemproblemen kommt, müsse der Arzt sofort wieder „zurück zu A“, um den Patienten am Leben zu erhalten.

Am Ende aber – und mag es viele Operationen bedeuten und Monate dauern – werden viele dieser Unfallpatienten wieder voll hergestellt – gesund. Und genau das ist es, was den Wolfsburger Chefarzt bis heute an seinem Fachgebiet Unfallchirurgie so fasziniert.