Wurde die „Wittinger Wölfin“ vor ihrem Tod gequält?

Mit einer Drahtschlinge um den Hals wurde die erschossene „Wittinger Wölfin“ im Elbeseitekanal gefunden. Ist diese Schlinge ein Indiz dafür, dass sie vor ihrem Tod gequält wurde? Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) geht davon aus. „Es ist unglaublich, so wie die Bilder es zeigen, wie dieser Wolf auch noch gequält wurde und gelitten hat“, sagte er laut Nachrichtenagentur epd. Diese Selbstjustiz sei unverantwortlich. Er habe für so etwas keinerlei Verständnis, so Lies. . „Das, was da passiert ist, darf auf keinen Fall wieder passieren.“

Die Frage aber, die aus der Jägerschaft kritisch an unsere Zeitung herangetragen wurde, ist: Stimmt die Interpretation des Ministers?Aufgefunden wurde die Wölfin vor acht Tagen im Kanal. Der Wolfsberater Joachim Remitz war dabei, als der Kadaver geborgen wurde. Er, Remitz, war es auch, der die vom Minister erwähnten Fotos gemacht hat, mag sich aber nicht festlegen bezüglich der Frage, ob die Wölfin gequält oder mithilfe des Drahtes „nur“ versenkt wurde. Justina Lethen, Sprecherin des Ministeriums, weist hingegen darauf hin, dass ein Experte im Ministerium – den sie allerdings nicht näher bezeichnet – die Fotos von den Verletzungen der Fähe so interpretiert habe, dass nicht nur getötet, sondern auch gequält wurde.

Eines der Fotos, die auch unserer Zeitung vorliegen, zeigt, dass die Schlinge, die um den Hals des Tieres lag auch durch die Pfote der Wölfin geführt wurde. Auf Höhe der Schulter ist Eintritts- als auch Austrittsloch zu sehen. Weiterhin zu erkennen: Die Rute wurde abgetrennt. Laut Ministerium war das Gesicht des Vierbeiners „schmerzverzerrt“. Andere Wölfe, die etwa überfahren wurden, sähen friedlicher aus.

Auch wenn es in der Jägerschaft Zweifel gibt: Mehrere Wolfsexperten, denen wir die Fotos vorgelegt haben oder vorlegen wollten, mochten sich weder auf die Quäl- noch auf die Nur-Versenkt-Hypothese festlegen. So muss die Untersuchung der Experten vom Leibniz-Institut für Zoo und Wildtierforschung (IZW) in Berlin abgewartet werden. Dort wird der Kadaver unter anderem per Computertomograph untersucht. Bei der Sektion werden etwaige Geschosspartikel sichergestellt und an die zuständige Staatsanwaltschaft übergeben. Gegenüber unserer Zeitung berichtet ein Sprecher des IZW, dass dieser Prozess etwa sechs Wochen dauern werde.