Niedersächsisches Sozialministerium warnt vor großer Hitze

Hannover. Vor allem auf ältere Menschen und Kinder soll geachtet werden, teilt das Ministerium am Dienstag mit. Jeder soll zudem ausreichend viel trinken.

Das niedersächsische Sozialministerium hat vor den hohen Temperaturen in den kommenden Tagen gewarnt. Geachtet werden solle insbesondere auf ältere Menschen und Kinder, teilte das Ministerium am Dienstag in Hannover mit. Sie bemerkten häufig einen Hitzestau oder Flüssigkeitsmangel nicht rechtzeitig. Die Gesundheitsexperten empfehlen, ausreichend alkoholfreie Getränke auch ohne Durstgefühl zu trinken, körperlich anstrengende Arbeiten auf die Morgen- und Abendstunden zu legen und für einen angemessenen Sonnenschutz zu sorgen.

Das Ministerium appellierte zudem an Pflegeeinrichtungen und pflegende Angehörige, auf die Hitzewarnungen des Deutschen Wetterdienstes zu achten. Ein E-Mail-Newsletter könne kostenlos und unkompliziert im Internet abonniert werden. Außerdem stellt der Deutsche Wetterdienst eine kostenlose „WarnWetter-App“ für Smartphones zur Verfügung. dpa