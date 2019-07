Verfolgungsfahrt bei Göttingen – Polizei schießt auf Auto

Zwei Männer in einem Auto haben sich am frühen Samstagmorgen im Landkreis Göttingen eine Verfolgungsjagd mit einem Streifenwagen geliefert. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Fahrer des Wagens aus dem Salzlandkreis (Sachsen-Anhalt) der Streife mit hohem Tempo davonzufahren, als die Polizeibeamten Haltesignale gaben. In Wollershausen endete die Fahrt auf einer Weide in der Nähe des Flusses Rhume.

Beifahrer kauerte im Wasser

Als die Polizisten aus dem Auto ausstiegen, fuhr der Wagen auf einmal mit hohem Tempo auf die beiden Beamten zu. Die Beamten gaben Schüsse aus ihren Dienstwaffen auf das Auto ab, trafen aber offenbar nicht. Der Fahrer bog auf eine Pferdekoppel ab, durchbrach einen Weidezaun und blieb schließlich stehen. Die beiden Männer aus dem Auto flüchteten zu Fuß. Den mutmaßlichen Beifahrer fanden Beamte eine Stunde später in einem Seitenarm der Rhume im Wasser kauernd. Vom anderen Mann fehlte am Samstag zunächst jede Spur.

Im Wagen wurden Werkzeuge gefunden

Im Wagen der beiden, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren, fand die Polizei verschiedene Werkzeuge, die wahrscheinlich für Einbrüche genutzt wurden. Ermittelt wird gegen die Täter nun unter anderem wegen eines versuchten Tötungsdelikts. dpa