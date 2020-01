Was tun bei Wildunfällen? Wolfsburgs Polizei und Jäger klären auf

In Deutschland ereignet sich alle zweieinhalb Minuten ein Wildunfall. Allein in Niedersachsen gab es im Jagdjahr 2017/2018 mehr als 28.400 Wildunfälle.

Meist geht es ganz schnell: Ein Augenpaar blitzt in der Dunkelheit am Straßenrans auf, Reh, Fuchs oder Dachs stehen plötzlich auf der Straße. Bundesweit ereignet sich alle zweieinhalb Minuten ein Wildunfall. Allein in Niedersachsen gab es im Jagdjahr 2017/2018 mehr als 28.400 Wildunfälle. Das geht aus Zahlen des Deutschen Jagdverbands hervor. Nicht selten enden diese für Autofahrer tödlich. Auch in und um Wolfsburg kollidieren Tier und Fahrzeug immer wieder.

Wie Fahrer bei einem Wildunfall richtig reagieren, erklärten Polizei und Jägerschaft Wolfsburg am Samstag beim Tag der Verkehrssicherheit in der Fußgängerzone. Auch E-Bikes und Pedelecs waren in der Porschestraße ein Thema. Klaus Seiffert von der Verkehrswacht Wolfsburg gab interessierten Bürgern außerdem Informationen rund um Fahrradhelme und E-Scooter. Und auch zwei Fahrradcops standen den Bürgern Rede und Antwort.

Hauptverursacher von Wildunfällen sind Rehwild aber auch Wildschweine. Besonders Mitte Juli, wenn die Blattzeit, also die Paarungszeit der Rehe, beginnt, krache es öfter, erklärt Jörn Hüller am Infomobil der Jägerschaft. Aber auch im Oktober und November kann es gefährlich werden. „Die meisten Wildtiere sind in der Dämmerung unterwegs“, betont der Jäger. Das heißt: Große Gefahr besteht besonders in den Abend- und Morgenstunden. „Auf Landesstraßen, vor allem zwischen Waldgebieten, sollten Fahrer ihre Geschwindigkeit anpassen und auf Warnschilder für Wildwechsel achten“, rät Hüller. Aber auch in der Nähe von Gewässern, etwa im Bereich des Allersees oder rund um das Wolfsburger Schloss, könne es vermehrt zu Wildunfällen kommen. „Hier kreuzen besonders Biber und Nutria oft die Straßen“, erklärt der Jäger.

Straßen rund um Wolfsburg, auf denen viel Wildwechsel stattfindet, halten Polizei und Jägerschaft besonders im Blick. An vielen Stellen – etwa auf der Landesstraße 290 zwischen Hehlingen und Almke oder auf der Kreisstraße 46 zwischen Brackstedt und Wolfsburg – sind Reflektoren aufgestellt. „Außerdem wird dort regelmäßig bejagt“, erklärt Polizeihauptkommissar Andreas Wagner.

Kommt es trotz aller Umsicht zum Zusammenstoß, sollten Verkehrsteilnehmer das angefahrene Tier an den Straßenrand ziehen, um Folgeunfälle zu vermeiden. „Aber nicht mit bloßen Händen anfassen“, betont Jäger Jan Hüller. Er rät vielmehr: „Man kann zum Beispiel einen Stock nehmen oder Handschuhe.“ Unter keinen Umständen dürften Fahrer das tote Tier mitnehmen. „Dann macht man sich der Wilderei strafbar“, sagt er.

Ist ein Tier verletzt und flüchtet in den Wald, sollte die Bewegungsrichtung dokumentiert und die Polizei informiert werden. Nicht nur, damit die Versicherung den Schaden ersetzen kann. Auch damit die Beamten den zuständigen Jäger informieren können. Verkehrssachbearbeiter. Wagner ergänzt: „Das ist auch bei leichten Wildunfällen sinnvoll."