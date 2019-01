Braunschweig und Wolfsburg haben noch freie Betten für Obdachlose

Die anhaltende Kälte hat Niedersachsen und Bremen derzeit im Griff. Nach wenigen Minuten sind Finger und Füße taub oder die Haut schmerzt von der kalten Luft. Diese Wetterlage ist laut Hans-Peter Reiffen, Landesarzt für Niedersachsen und Bremen bei den Johannitern, besonders für Obdachlose gefährlich. "Es ist sehr kalt und es war die Tage davor sehr nass. Wenn man keine Chance hat, seine Sachen zu trocknen, kühlt man viel schneller aus."

Dennoch seien die Unterkünfte trotz einer steigenden Anzahl von Obdachlosen nicht überfüllt, heißt es von der Zentralen Beratungsstelle Niedersachsen, die von Diakonie und Caritas getragen wird. "Die Angebote selbst sind gut aufgestellt", sagte der Leiter der Regionalvertretung Osnabrück, Christian Jäger. Das zeigt auch eine Umfrage unter den Großstädten Niedersachsens und Bremen.

Braunschweig

Rund 73 Prozent der Betten in Braunschweig sind derzeit belegt, hieß es von Seiten der Stadt. Die Zahl der Wohnungslosen im vergangenen Jahr war rückläufig. Lebten Ende 2017 rund 220 Menschen auf der Straße, waren es zum Ende des vergangenen Jahres noch etwa 180. Diese positive Entwicklung erklärt sich Sprecher Rainer Keunecke durch die angebotenen präventiven Hilfen.

Wolfsburg

Auch in Wolfsburg sind nach Angaben der Stadt ausreichend Schlafplätze vorhanden. Die Obdachlosenunterkunft bietet zwischen 160 und 180 Menschen einen Schlafplatz. Ende Dezember 2018 suchten in Wolfsburg 125 Menschen Schutz. Ende Januar 2019 ist die Zahl fast unverändert, trotz der deutlich kälteren Außentemperaturen.

Hannover

"In den Notschlafstellen ist die Auslastung angesichts der Kälte stärker gestiegen; derzeit gibt es aber noch ausreichend Plätze", sagte Stadtsprecherin Michaela Steigerwald über die Situation in Hannover. Sollten alle Plätze belegt sein, könne die Stadt die Kapazität vergrößern. In den Obdachlosenunterkünften, die einer vorübergehenden Unterbringung und nicht nur der Übernachtung dienen, sei die Auslastung durch die Kälte nicht gestiegen: Dort seien schon vorher nur noch wenige Plätze frei gewesen.

Göttingen

Die Stadt Göttingen hat kein festes Kontingent an Übernachtungsplätzen für Wohnungslose. Dort möchte man die Schlafplätze bewusst allen Menschen anbieten, die bei dem eisigen Wetter spontan in Not geraten. "Wir unterstützen jeden, der bei uns anklopft", sagte Sprecher Dominik Kimyon. Kapazitätsprobleme fürchte er nicht. "Die Menschen müssen sich natürlich auch helfen lassen wollen", schränkte er aber ein.

Bremen

"Es gibt noch freie Plätze und wir nehmen jeden Hilfesuchenden auf", teilte der Verein für Innere Mission in Bremen trotz steigender Obdachlosenzahlen mit. Sollten die Plätze knapp werden, könne ein ehemaliges Containerdorf mit derzeit 38 Plätzen für Wohnungslose um das Doppelte erweitert werden. Zudem dürfen obdachlose Menschen kostenlos in den Bremer Straßenbahnen mitfahren, um sich aufzuwärmen.