Pfleger für Frühchen und kranke Neugeborene fehlen

Kinderintensivpflegekraft Anna versorgt einen kleinen Patienten auf der Kinderintensivstation 67 in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Frühchen sind die größte Patientengruppe im Kindesalter. Ihre Überlebensrate hat sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert. Ein aktuelles Problem ist allerdings der Mangel an Pflegekräften auf vielen Intensivstationen.