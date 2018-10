Aufgenommenes Telefonat – vor Gericht verwertbar?

Göttingen. Darf ein Gericht in einem Prozess ein heimlich aufgenommenes Telefongespräch als Beweismittel verwerten? Mit dieser Frage muss sich jetzt die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Göttingen beschäftigen. Anlass ist ein Beweisantrag, den die Nebenklage am Montag in dem seit Juli laufenden Prozess...