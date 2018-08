Weil: Erzieher sollen in der Ausbildung Geld bekommen

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil (SPD) will, dass Erzieher in Niedersachsen schon während der Ausbildung Geld verdienen. Das sagte er am Montag gegenüber der Welt. In anderen Ausbildungsberufen, etwa in einer Bank, bekämen Auszubildende vom ersten Tag an eine Vergütung, in der Erziehung...