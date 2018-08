Wegen des heißen Wetters sitzen in Lohne derzeit etwa 2500 Haushalte in den Abendstunden auf dem Trockenen. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Zu wenig Druck: Kein Trinkwasser in Teilen von Lohne

Wegen des heißen Wetters sitzen in Lohne derzeit etwa 2500 Haushalte in den Abendstunden auf dem Trockenen. Weil der Druck wegen des erhöhten Wasserverbrauchs nicht ausreichend sei, könnten die Einwohner von höher gelegenen Ortsteilen zum Teil nicht mehr mit Wasser versorgt werden, sagte am Donnerstag der Sprecher des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbandes OOWV, Heiko Poppen, zu einem entsprechenden Bericht der "Oldenburgischen Volkszeitung".

Lohne werde derzeit nur über eine Leitung versorgt. "Wenn um 17 Uhr flächendeckend die Rasensprenger angestellt werden, sinkt in den höheren Lagen der Druck", sagte Poppe. Eine weitere Wasserleitung, die in der Planung ist, würde das Problem lösen. "Die ist aber nicht vor 2019 fertig." Ein Verbot von Rasensprengen oder Autowaschen, wie bei anderen Wasserversorgern, habe der OOWV noch nicht ausgesprochen. "Die Menschen sollten sich aber überlegen, dass Trinkwasser ein knappes Gut ist", sagte Poppen.