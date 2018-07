Borkum Eine Fallschirmspringerin hat sich auf der Nordseeinsel Borkum schwer verletzt. Sie sei mit hoher Geschwindigkeit in einer Hecke gelandet.

Fallschirmspringerin landet auf Borkum in Hecke - schwer verletzt

Eine Fallschirmspringerin hat sich auf der Nordseeinsel Borkum schwer verletzt. Sie sei mit hoher Geschwindigkeit in einer Hecke gelandet, sagte ein Polizeisprecher in Leer am Samstag.

Bei dem Unfall während einer Veranstaltung auf dem Flugplatz der ostfriesischen Insel am Freitag erlitt die 62-Jährige Verletzungen an Beinen und Hüfte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen können die Ermittler einen Materialfehler oder Fremdverschulden ausschließen. dpa