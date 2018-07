Ein 45-Jähriger muss sich ab Montag vor dem Landgericht Lüneburg wegen besonders schwerer Brandstiftung in einer Asylbewerberunterkunft verantworten. Foto: Philipp Schulze/dpa

Mann wegen Brandstiftung in einer Asylunterkunft vor Gericht

Ein 45-Jähriger muss sich ab Montag vor dem Landgericht Lüneburg wegen besonders schwerer Brandstiftung verantworten. Der Mann soll im Februar in Celle in einer Asylbewerberunterkunft eine Matratze angezündet haben.

Durch das Feuer entstand damals eine extreme Hitze- und Rauchentwicklung in Teilen des Gebäudes. Der Angeklagte soll billigend in Kauf genommen haben, dass acht Menschen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei Verletzte musste die Feuerwehr zudem retten, weil der Rauch ihnen den Rettungsweg versperrt hatte. Dem Mann wird deshalb Brandstiftung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Andere Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Der aus Montenegro stammende Angeklagte wohnte zur Tatzeit in der Unterkunft. Die Polizei hatte den Mann unmittelbar nach der Tat auf dem dortigen Gelände vorläufig festgenommen. dpa