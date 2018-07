CDU-Chef fordert mehr Kostendisziplin von Landesregierung

Niedersachsens CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer fordert von der rot-schwarzen Landesregierung mehr Kostendisziplin und Schuldenabbau. Acht Monate nach deren Antritt sehe er durchaus Einsparpotenzial, sagte Toepffer der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwoch).

„Wenn eine Regierung wechselt, muss man davon ausgehen, dass die neue Regierung vieles, was die Vorgänger gemacht haben, für überflüssig hält. Also muss da etwas kommen“, sagte er. „Wir erwarten, dass die Aufgabenkritik im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 durchgeführt wird.“



Insgesamt will das Land 2019 mit 32,9 Milliarden Euro rund vier Prozent mehr ausgeben als im Vorjahr (31,7 Mrd). Allein rund 13 Milliarden davon muss es für sein Personal aufbringen. Akzente sind unter anderem Sicherheit, Bildung, Digitalisierung, Mobilität und Justiz. Das gegen VW verhängte Milliarden-Bußgeld soll vor allem in den Ausbau des schnellen Internets und in die Unikliniken in Hannover und Göttingen fließen. dpa