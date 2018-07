Marode Brücken: Kommunaler Verband warnt vor Milliarden-Rückstau

Laut Prüfergebnissen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) erhalten 13 Brücken die Note ungenügend, was die Standsicherheit betrifft. Nur jede fünfte Brücke (1094) befindet sich demnach in einem sehr guten oder guten Zustand. Foto: Hendrik Schmidt dpa/lsn

Auf die Kommunen in Niedersachsen kommen nach Ansicht des Städte- und Gemeindebundes (NSGB) steigende Kosten für die Sanierung maroder Brücken zu. «Ich befürchte, dass ihre Zahl deutlich zunehmen wird, da wir generell viel zu wenig in den Unterhalt investieren», sagte der NSGB-Vorsitzende Marco Trips am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zudem seien viele Brücken einst statisch nicht für den heutigen Schwerlastverkehr ausgelegt worden.

«Die befinden sich an der Belastungsgrenze, da gibt es viel Verschleiß», erklärte Trips. Er schätzte den Investitionsrückstand niedersächsischer Kommunen bei der Instandhaltung und gegebenenfalls auch Reparatur der kommunalen Brücken auf rund 12,5 Milliarden Euro. Es gehe nicht nur um Hochbrücken, sondern oft auch um kleine Bauwerke mitten in der freien Fläche. Viele von ihnen kämen nun in die Jahre.

Am Vortag war bekanntgeworden, dass laut Prüfergebnissen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) von 5323 Straßenbrücken in Niedersachsen 156 deutliche Mängel aufwiesen. 13 Brücken erhielten die Note ungenügend, was die Standsicherheit betrifft. Nur jede fünfte Brücke (1094) befindet sich demnach in einem sehr guten oder guten Zustand. Ein befriedigend gab es für 2859 Brücken, als ausreichend wurde der Zustand von 1201 Brücken bewertet.