Polizeibeamte sichern Unfallort in Innenstadt von Hannover. Ein Auto hat auf der Flucht vor der Polizei mitten in Hannover einen Fußgänger angefahren und tödlich verletzt. Polizisten hätten einen Mann und eine Frau in dem Wagen kontrollieren wollen - da raste das Fahrzeug davon. Mit hoher Geschwindigkeit erfasste das Auto in der Fußgängerzone nahe dem Bahnhof gegen 7.30 Uhr einen 83-Jährigen und verletzte ihn tödlich. Foto: Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover Die Staatsanwaltschaft stellt Antrag wegen Mordes gegen den Raser in der Fußgängerzone. Auf der Flucht vor der Polizei verletzte er einen Mann tödlich.

Nach tödlichem Unfall in Hannover: 18-Jähriger kommt in U-Haft

Nach dem tödlichen Unfall in einer Fußgängerzone in Hannover kommt auf Antrag der Staatsanwaltschaft der 18-jährige Autofahrer in Untersuchungshaft. «Der Haftbefehl ist wegen des Vorwurfs des Mordes ergangen», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover, Thomas Klinge. Hinzu kämen auch Vorwürfe wie Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht oder gefährliche Körperverletzung. Die Polizei hatte zunächst wegen fahrlässiger Tötung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Der 18-jährige Deutsche soll am Sonntag auf der Flucht vor der Polizei einen Fußgänger mit hoher Geschwindigkeit angefahren und tödlich verletzt haben. Das 82 Jahre alte Opfer starb demnach noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer raste davon. Der Mann rammte mit dem Wagen danach noch einen Ampelmast. Von dort aus flohen der Fahrer und seine Beifahrerin zu Fuß weiter. Die Polizei konnte die 17 Jahre alte Beifahrerin schnell fassen. Der 18-Jährige stellte sich später selbst der Polizei. Die Ermittler hatten den Mann daraufhin am Montagvormittag vernommen.

Das Auto war nach Angaben der Polizei gestohlen. «Die Ermittlungen zu dem Fahrzeug selbst stehen noch ganz am Anfang», sagte die Polizeisprecherin am Morgen. Die 17-Jährige konnte die Polizeiwache am Sonntag wieder verlassen. Die Ermittler hatten sie zuvor als Zeugin befragt. dpa