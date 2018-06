Pistorius will CDU-Konzept zu Asylzentren mit Seehofer besprechen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) will bei seinem Treffen mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) auch das Konzept der CDU-Landtagsfraktion zu möglichen Ankerzentren im Land erörtern. „In meinem Gespräch mit dem Bundesinnenminister werde ich mich über alle Ideen austauschen, die auf dem Tisch liegen, dazu gehört auch die Skizze der CDU“, sagte Pistorius am Donnerstag im Landtag. Das Treffen soll laut Innenministerium in den kommenden Wochen stattfinden. Mit seiner Ankündigung glättete Pistorius die Wogen zwischen den Koalitionspartnern, nachdem vergangene Woche ein Vorpreschen der CDU-Fraktion zur Asylfrage bei der SPD Verärgerung ausgelöst hatte.

Das vom Ex-Innenminister und CDU-Abgeordneten Uwe Schünemann erarbeitete Vier-Säulen-Modell geht von bis zu drei solcher Zentren in Niedersachsen für jeweils bis zu 1000 Flüchtlinge aus. Dort soll möglichst schnell über Asylanträge entschieden werden. Familien mit schulpflichtigen Kindern sollten nicht länger als ein halbes, andere maximal ein ganzes Jahr dort verbringen. Die SPD-Fraktion hatte kritisiert, dass die CDU das Konzept veröffentlicht habe, ohne vorher mit dem Innenminister zu sprechen. Pistorius hatte mehrfach betont, er wolle in der Frage der sogenannten Ankerzentren erst warten, bis der Bundesinnenminister sein Konzept dazu vorgelegt habe.

CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer verteidigte das Vorgehen. Die CDU-Fraktion lasse sich nicht mit einem Denkverbot belegen. „Deshalb werden wir auch künftig eigene Diskussionsanstöße einbringen, ohne das mit den einzelnen Häusern abzustimmen.“ Er halte aber Pistorius für einen guten Innenminister und habe ihn in den letzten Wochen als einen exzellenten Gesprächspartner auch beim Thema Ankerzentren kennengelernt, fügte Toepffer hinzu.

Für die oppositionelle FDP kritisierte der Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner, es gehe vor allem um die persönliche Profilierung des ehemaligen Innenministers Schünemann und des Amtsinhabers Pistorius. Dies sei angesichts der Herausforderungen in der Flüchtlingsfrage verantwortungslos. Die Koalitionspartner sollten ihre Streitereien einstellen, forderte Birkner. „Die Bürger erwarten von der Landesregierung, dass sie sich intern darauf verständigt, was sie will. Und dass sie sich konstruktiv an der Diskussion in Berlin beteiligt.“

Pistorius war bemüht, etwaige Differenzen mit der CDU herunterzuspielen. „Die Landesregierung betrachtet die vorliegende Ideenskizze als Beitrag zum Prozess der politischen Willensbildung“, sagte er zu dem von Schünemann vorgelegten Konzept. Es sei aber nicht die Pflicht der Landesregierung, diese Ideenskizze zu bewerten. Er warte weiterhin darauf, dass der Bundesinnenminister seine Pläne zu den Asyl- und Abschiebezentren offen lege. dpa