Pistorius: Niedersachsen setzt keine Polizei an der Grenze ein

Hannover Niedersachsen will im Gegensatz zu Bayern keine eigenen Polizisten an der Grenze zu den Niederlanden einsetzen, um Flüchtlinge zurückzuweisen. Das sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag im Landtag. „Für Zurückweisungen an der deutschen Grenze ist die Bundespolizei zuständig.“ Von daher halte er gar nichts von der Idee, niedersächsische Polizisten an der niederländischen Grenze Grenzschutzdienst versehen zu lassen, sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur. Nach dem Willen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) soll die neue bayerische Grenzpolizei auch eigenständig Grenzkontrollen durchführen dürfen - im Rahmen der Befugnisse, die auch die Bundespolizei hat. Einen entsprechenden Beschluss verabschiedete der CSU-Parteivorstand Anfang dieser Woche. dpa

