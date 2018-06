Mediengruppe Madsack feiert 125-jähriges Bestehen mit Steinmeier

Hannover Zur Feier des 125-jährigen Bestehens der Mediengruppe Madsack wird am Freitag (11.00 Uhr) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Hannover erwartet. Steinmeier wird die Festrede während der Veranstaltung im Opernhaus halten. An dem Festakt nehmen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Medien teil.

Madsack gehört mit 15 regionalen Tageszeitungen, die täglich 2,6 Millionen Leser haben, zu den größten Mediengruppen in Deutschland. Darüber hinaus versorgt Madsack über das RedaktionsNetzwerk Deutschland auch Zeitungen, die nicht zu dem Konzern gehören, mit überregionalen Inhalten. Den Grundstein für den Konzern legte der Verleger August Madsack mit der Gründung des „Hannoverschen Anzeigers“ im Jahr 1893. dpa